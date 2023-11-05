美空軍官員評估：兩岸若開戰　3成台灣人投降或逃出國

▲出生台灣的美國空軍上尉簡吉米（Jimmy Chien）初估兩岸開戰時，會有30％台灣人投降或逃離台灣。（示意圖／翻攝自中華民國陸軍臉書、CTWANT提供）

圖文／CTWANT

俄烏戰爭及以色列-哈瑪斯戰爭撼動全球，而各大國在關注這2場區域戰爭同時，也擔憂台海可能爆發軍事衝突甚至戰爭，將全球帶入第3次世界大戰。專長蒐集及分析情報的台裔美國空軍上尉簡吉米（Jimmy Chien），經過在台灣2個半月調查後，指出約有30％台灣人，會在兩岸發生戰爭時逃離台灣或向解放軍投降。

簡上尉1日透過華盛頓全球台灣研究所(Global Taiwan Institute）的《全球台灣簡報》（Global Taiwan Brief）發表《跟台灣人討論台灣防衛》(Conversationswith the Taiwanese about Taiwan’s Defense)，向美方闡述其在台灣「個人經驗」的「非正式調查」結果，以回答台灣人是否會像烏克蘭人一樣保衛國家的深層政治問題。

他指出，作為一個頻繁到台灣的台裔人士，「我對台灣的理解和台灣居民不同」，經過在夜市、溫泉、計程車上等場所場景，與從大學生到退休人士各年齡層對談後，發覺大多數台灣人不認為兩岸會有戰爭，並得出有70％台灣人會在戰爭時留下抵抗、20％離開台灣、10％投降。簡上尉認為若有適當訓練、美國的足夠支持，以及無形卻必要的希望，台灣人會像烏克蘭人一樣奮戰抗敵。

▲簡上尉認為國軍的訓練脫離現實。（圖／CTWANT提供）



然而，簡上尉發現台灣人普遍對軍事訓練感到憂心、對國軍缺乏信任，甚至認為軍隊是不必要預算開支，以及對美國的戰時援助程度感到憂慮。役齡階段的年輕人，大多表示如果得到必要訓練與工具會願意奮戰到底，「他們一而再、再而三強調拒絕當砲灰，不想不必要的送死」。

他直言，台灣的役期、訓練、動員等軍事改革太慢太少。國軍必須專注於真實，而非照劇本演練，應訓練低階人員戰術決策能力，不是上報等高階領導批准，「瞭解中國歷史的人都知道，這種上而下的嚴格決策過程，就是國軍輸掉國共內戰的主因之一」。

簡上尉除提出台灣的徵兵制度、後備制度「有必要進行徹底改革」，並依烏克蘭經驗強化訓練內容，讓200萬後備軍人有足夠能力，也呼籲美國「正式化對台灣支持」，以化解棄台論疑慮。美國必須加強挺台決心，承諾更多更具體支持；台灣必須有完整訓練且足夠的備戰能力，「這些是對抗入侵的最大遏阻，也是台海穩定的最大保證」。

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