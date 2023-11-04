伊朗今年處決600多人　8年來最高

▲人權組織3日指出，伊朗今年已處決逾600人。（圖／翻攝自伊朗人權Iran Human Rights）



中央社

儘管距離2023年結束還有2個月，人權團體今天表示，伊朗當局今年以來處決超過600人，為8年來最多人數。

法新社報導，設於挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights）表示，伊朗首都德黑蘭外的一座監獄於本週在一日之內處決了9人，同時還有2人因通姦罪名面臨死刑。



伊朗人權在內的倡議團體抨擊伊朗當局自去年9月席捲全國的女性抗議示威活動後，利用死刑向人民灌輸恐懼。

伊朗人權主任阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）指出：「10個月間600多起處決，相當於一天兩起國家謀殺案。」

他強調：「緘默就是間接同意這些罪行。」他還指出，伊朗本週稍早成為聯合國人權理事會（U.N. Human Rights Council）社會論壇的主席。

伊朗人權統計今年以來有604起處決案，已經高於去年的582起紀錄，同時也創下2015年來最高，當年處決案達972起。

倡議人士對於毒品相關死刑案激增感到沮喪，之前曾經由於伊朗刑法修正案而減少，近年來又再度攀升。

伊朗人權表示，11月1日遭處決的死刑犯是9名男性，其中一人是阿富汗公民，他在德黑蘭外圍的卡拉吉市（Karaj）捷澤赫薩監獄（Ghezel Hesar Prison）遭絞刑處死。

伊朗人權表示，還有一名男子和一名女子因觸犯通姦罪名，8月遭德黑蘭法院判處死刑。

儘管近年來因通姦罪而被判處死刑逐漸相對罕見，但在伊朗婚外性行為屬於違法。

伊朗人權說，這名女子在不知情的情況下被祕密拍攝的影片，成為對他們不利的證據。

阿米瑞-莫加達姆說：「國際社會不應該容許一個聯合國成員國在21世紀對於合意性行為處以死刑。」