馬修派瑞下葬畫面曝！《六人行》主演全來了　長眠地背後有洋蔥

▲馬修派瑞在當地3日下葬,《六人行》的其餘5位主演都到場送別好友。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

在經典美劇《六人行》中飾演「錢德賓」(Chandler Bing)的馬修派瑞(Matthew Perry),10月28日驚傳溺斃於家中浴缸,結束了54年的人生,令全球粉絲心碎。其家屬在11月3日為其舉行喪禮,《六人行》一眾主演也到場送別好友,而馬修派瑞長眠之處也別有意義。

據《衛報》報導,上周被發現陳屍家中浴缸的馬修派瑞,在當地11月3日舉行低調的私人葬禮。從娛樂媒體拍到的照片可見,現場除了馬修派瑞的父母與繼父外,《六人行》的其餘5位主演都全程參與了儀式,為這位人生摯友送別,顯示彼此間的好感情。

The cast of #Friends at Matthew Perry’s Funeral. So incredibly sad! pic.twitter.com/4SRwRzqW49