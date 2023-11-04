馬修派瑞下葬畫面曝！《六人行》主演全來了　長眠地背後有洋蔥

▲馬修派瑞在當地3日下葬，《六人行》的其餘5位主演都到場送別好友。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

在經典美劇《六人行》中飾演「錢德賓」（Chandler Bing）的馬修派瑞（Matthew Perry），10月28日驚傳溺斃於家中浴缸，結束了54年的人生，令全球粉絲心碎。其家屬在11月3日為其舉行喪禮，《六人行》一眾主演也到場送別好友，而馬修派瑞長眠之處也別有意義。

Friends co-stars attend Matthew Perry's funeral. pic.twitter.com/Upsrn32k2N — Iyan Velji (@IyanVelji) November 4, 2023

據《衛報》報導，上周被發現陳屍家中浴缸的馬修派瑞，在當地11月3日舉行低調的私人葬禮。從娛樂媒體拍到的照片可見，現場除了馬修派瑞的父母與繼父外，《六人行》的其餘5位主演都全程參與了儀式，為這位人生摯友送別，顯示彼此間的好感情。

The cast of #Friends at Matthew Perry’s Funeral. So incredibly sad! pic.twitter.com/4SRwRzqW49 — Dean Salamouras (@DeanSalamouras) November 4, 2023

報導引述娛樂雜誌TMZ和Six Page指出，這5位演員與在場其他人士一樣，都穿著全黑造型到場，神情十分哀傷。據悉，眾人在儀式上紛紛傷心流淚，但每當提起馬修派瑞的有趣往事時，都忍不住發出陣陣笑聲。

馬修派瑞下葬的位置距離華納兄弟片場只有不到1英里的地方，那裡除了葬著眾多好萊塢明星外，也是《六人行》過去10季以來的拍攝地。馬修派瑞過去曾形容《六人行》是他人生最好的工作之一，因此家屬選擇該處作為其長眠地，對其分外有意義。