日本「直銷傳奇」重金租下義大利城市　生日趴狂歡3天邀男高音開唱

▲日本「直銷大神」中島薰即將在義大利西西里島巴勒摩舉辦盛大的世紀奢華生日派對。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

日本「直銷大神」中島薰，曾於90年代為美國直銷公司安麗在日本締造奇蹟，一路晉升靠著出售公司股份致富，甚至還創辦兩間傳銷公司。最近迎來73歲大壽的他，決定在義大利西西里島租下整座城市，宴請1400名親友前來參加3天2夜的超狂奢華生日趴，甚至在馬西莫歌劇院邀請多名重量級音樂家演出。

根據《BBC》、《每日郵報》，中島薰早年曾是日本安麗（Amway Japan）創始成員之一，而在轉型成「直銷大神」之前，是一名歌手與優秀的作曲家，1976年曾在第7屆世界歌謠祭憑藉《Good By Morning》獲得最高獎項，之後還曾寫過幾本勵志書籍，最近他決定前往義大利境內最貧窮的西西里島，為當地貢獻出短暫的工作機會。

中島薰幾乎包下了西西里島西北部的市鎮巴勒摩（Palermo），他決定從當地時間11月3日至5日，為自己的73歲生日舉辦史無前例、超級奢華的盛大生日派對，宴請1400名親友前來參加慶生。其實，中島薰早在70歲生日時就打算舉辦大型慶生派對，只不過當時礙於新冠疫情，而不得不將計畫延後。

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為此，中島薰還特別租下巴勒摩境內多間五星級奢華飯店，包括預訂Villa Igiea的每一間客房、Hotel delle Palme的數十間客房，光賓客住宿費用就高達25萬歐元（約新台幣830萬元），且飯店維安做到滴水不漏，一位名廚將在3天2夜為賓客們提供精緻美食。

不僅如此，中島薰還特別租下了幾棟歷史悠久的建築，包括歐洲第3大、義大利境內最大的歌劇院馬西莫劇院，該劇院曾是電影《教父3》的拍攝場地，預計5日將邀請義大利知名古典跨界音樂男高音波伽利（Andrea Bocelli）、日本著名音樂製作人澤野弘之，以及其他重量級音樂家來此為賓客演奏慶生。

巴勒摩當地媒體《Palermo Today》指出，馬西莫劇院的租金為10萬歐元。

中島薰還租下波黎得亞瑪劇院（Teatro Politeama），甚至破費3萬7000歐元打造專屬的訂製座位，讓賓客們可以在這座132年歷史的劇院盡情跳舞和用餐。

不過，中島薰的世紀奢華生日派對恐怕激怒當地人士，尤其西西里地區主席希法尼（Renato Schifani）更猛烈抨擊巴勒摩市長拉加拉（Roberto Lagalla）批准為期4天生日派對的決定，「為何沒有提前通知主管機關？我不解，為何要花大錢租下兩間劇院，我只希望寧願將這些錢捐給慈善機構」，擔憂這場盛會恐會為日後富豪舉辦大型派對開創先河。