日本「直銷傳奇」重金租下義大利城市　生日趴狂歡3天邀男高音開唱

▲日本「直銷大神」中島薰即將在義大利西西里島巴勒摩舉辦盛大的世紀奢華生日派對。(圖/翻攝自X)

記者羅翊宬/綜合報導

日本「直銷大神」中島薰,曾於90年代為美國直銷公司安麗在日本締造奇蹟,一路晉升靠著出售公司股份致富,甚至還創辦兩間傳銷公司。最近迎來73歲大壽的他,決定在義大利西西里島租下整座城市,宴請1400名親友前來參加3天2夜的超狂奢華生日趴,甚至在馬西莫歌劇院邀請多名重量級音樂家演出。

根據《BBC》、《每日郵報》,中島薰早年曾是日本安麗(Amway Japan)創始成員之一,而在轉型成「直銷大神」之前,是一名歌手與優秀的作曲家,1976年曾在第7屆世界歌謠祭憑藉《Good By Morning》獲得最高獎項,之後還曾寫過幾本勵志書籍,最近他決定前往義大利境內最貧窮的西西里島,為當地貢獻出短暫的工作機會。

中島薰幾乎包下了西西里島西北部的市鎮巴勒摩(Palermo),他決定從當地時間11月3日至5日,為自己的73歲生日舉辦史無前例、超級奢華的盛大生日派對,宴請1400名親友前來參加慶生。其實,中島薰早在70歲生日時就打算舉辦大型慶生派對,只不過當時礙於新冠疫情,而不得不將計畫延後。

Japanese billionaire buys Sicilian city for four-day birthday party | World News #ItalyNews #ItalyNews #BreakingNews #Europe [Video] Billionaire Kaoru Nakajima's plans were so large that Sicily's symphonic orchestra was moved to a smaller ... https://t.co/NJE6PzQAP3