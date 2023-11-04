醫生推薦喝可樂　低血糖妹「嗑上癮」日飲4公升4年！親曝恐怖後果

▲ 英國20歲女子親曝4年來每天喝4公升百事可樂的後果。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

碳酸飲料是許多人愛喝的飲品，但喝過多不只會發胖，更可能上癮。英國1名20歲正妹就飽受「可樂上癮」之苦，每天最多喝4公升可樂的她，透露一旦停止就會出現嚴重的戒斷症狀，但令人驚訝的是，正妹起初嗑可樂的原因竟是「醫師推薦」。

來自南安普敦的美食部落客娜塔莎透露，當時醫師推薦她喝含糖飲料改善低血糖問題，沒想到竟會喝到百事可樂上癮。她表示，因為自己很難吃東西且不喜歡吃東西，常常改用水、茶、奶昔以及百事可樂替代，卻因此產生嚴重健康問題。

一旦停止喝百事可樂，她就會全身發抖、冒汗，若戒斷24小時還會有痛到無法行走的嚴重偏頭痛。但為了避免戒斷繼續喝的結果，就是更難吃東西、貧血以及心率過快，尤其過快的心跳，即使是走上樓梯「都覺得要暈過去」。

除了身體，百事可樂成癮也讓娜塔莎付出經濟代價，每天早上醒來必喝1瓶、每天最多喝4公升的結果，是每個月約新台幣3575元的百事可樂費，換算下來4年花費約17萬1600元。她為了成癮問題，還向百事可樂徵求意見。

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