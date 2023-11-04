遭哈瑪斯地道滲透襲擊！以軍連夜狂轟加薩　殺死數十敵軍、毀3哨所

▲以色列連夜對加薩發動襲擊。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列4日聲稱，哈瑪斯多次從地底隧道對以色列發動襲擊，因此軍方在3日晚間以砲火回擊，殺死了「數十名」哈瑪斯成員，並摧毀了該組織的地道與觀察哨等多個基礎設施。

綜合BBC與《以色列時報》報導，以色列國防軍透露，由於哈瑪斯多次從地道對以軍第460旅的步兵與坦克部隊「襲擊未遂」，因此地面部隊連夜對加薩北部發動攻擊，找到哈瑪斯突擊的地道並將其摧毀。

IDF says ground forces continued the offensive in northern Gaza overnight.



It says infantry and tank forces led by the 460th Brigade encountered numerous attempts by Hamas operatives to come out of tunnels and attack troops. The forces killed several gunmen and located tunnels.… pic.twitter.com/XqjqM174JH — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 4, 2023

以軍聲稱，其地面部隊與15名哈瑪斯特工交火後，「殺死了其中幾人」，並用坦克發射砲彈，摧毀了哈瑪斯的3個觀察哨。從網上流出的影片可見，以軍派出了多輛坦克，攻擊哈瑪斯的觀察哨和建築，導致加薩多座建築被毀，不斷冒出黑灰色的濃煙與橘紅色火光。

與此同時，以色列國防軍當晚也對加薩南部發動了一次「有針對性的襲擊」。在此次襲擊中，以色列國防軍的裝甲部隊和工兵部隊「遇到了一支從隧道出來的恐怖分子小組」。以軍表示，作為回應，軍隊隨後向該組織發射砲彈，並將他們擊斃。