遭哈瑪斯地道滲透襲擊！以軍連夜狂轟加薩　殺死數十敵軍、毀3哨所

▲以色列連夜對加薩發動襲擊。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

以色列4日聲稱,哈瑪斯多次從地底隧道對以色列發動襲擊,因此軍方在3日晚間以砲火回擊,殺死了「數十名」哈瑪斯成員,並摧毀了該組織的地道與觀察哨等多個基礎設施。

綜合BBC與《以色列時報》報導,以色列國防軍透露,由於哈瑪斯多次從地道對以軍第460旅的步兵與坦克部隊「襲擊未遂」,因此地面部隊連夜對加薩北部發動攻擊,找到哈瑪斯突擊的地道並將其摧毀。

IDF says ground forces continued the offensive in northern Gaza overnight.



It says infantry and tank forces led by the 460th Brigade encountered numerous attempts by Hamas operatives to come out of tunnels and attack troops. The forces killed several gunmen and located tunnels.… pic.twitter.com/XqjqM174JH