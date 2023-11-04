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哈瑪斯疑準備打持久戰　逼以色列停火談判

▲▼以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）

▲ 以色列屯墾區遭哈瑪斯武裝分子襲擊。（圖／路透）

文／中央社加薩走廊3日綜合外電報導

兩名親近巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」領導層的消息人士告訴路透社，哈瑪斯已準備在加薩走廊打持久戰，並相信可以阻礙以色列挺進，撐到敵軍不得不同意停火。

路透社報導，因事涉敏感不願具名的消息人士透露，控制加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯（Hamas）儲備了武器、飛彈、糧食和醫療物資，並確信麾下數萬名戰士能夠在加薩走廊布滿地道的城市中存活數月，利用城市游擊戰術讓以軍受挫。

消息人士說，哈瑪斯相信，隨著平民傷亡人數增加，國際社會最終將施壓以色列結束圍攻，可能迫使以色列停火並談判達成協議，屆時哈瑪斯或許會做出實質讓步，例如釋放以色列人質，換取以色列釋放數千名巴勒斯坦囚犯。

根據4名哈瑪斯官員、1名區域官員和1名熟悉白宮想法的人士說法，哈瑪斯已在卡達斡旋的間接人質談判中向美國和以色列表明，希望迫使以方釋放囚犯以換回人質。

從長遠來看，哈瑪斯曾表示，希望終結以色列對加薩長達17年的封鎖，阻止以色列擴張屯墾區，並終止以色列安全部隊在艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）的高壓行動。位在耶路撒冷的艾格撒清真寺是伊斯蘭教第3聖地。

聯合國專家昨天呼籲加薩實行人道停火，並說當地巴勒斯坦人面臨「種族滅絕的嚴峻風險」。許多專家認為危機不斷升級，雙方都看不到明確的結局。

▲▼以巴衝突,加薩。（圖／路透）

▲ 加薩在以軍空襲下死傷慘重。（圖／路透）

約旦前外交部長兼副總理穆阿謝爾（Marwan Al-Muasher）說，「摧毀哈瑪斯的任務不容易達成。」穆阿謝爾目前在華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）任職。

他說，「這場衝突目前沒有軍事解決方案。我們正處於有點黑暗的時期。這場戰爭不會很快結束。」

前以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）曾是以色列國會外交事務與國防委員會成員。他說，以色列已準備迎接一場「漫長而痛苦的戰爭」。

他說，「我們知道我們最終會獲勝，我們會擊敗哈瑪斯。問題在於代價，我們必須非常謹慎小心，要知道這是一個非常複雜的城市地區，需要好好調動部署。」

研究哈瑪斯的卡達大學（Qatar University）巴勒斯坦國際事務專家齊亞德（Adeeb Ziadeh）表示，哈瑪斯想必已有在10月7日突襲以色列之後的長期計畫。

齊亞德告訴路透社，「從10月7日突襲行動的熟練、專精及精確程度和強度來看，哈瑪斯已做好長期戰鬥的準備，他們不可能在沒有為結果充分準備和動員的情況下發動這樣的攻擊。」

熟悉白宮想法的消息人士說，美國預料哈瑪斯將試圖在加薩的巷戰中把以軍拖入困境，讓折損的以軍人數多到連以色列民眾也不支持持久戰。

這名消息人士透露，以色列官員仍向美方強調，他們準備好對抗哈瑪斯的游擊戰術，並承受國際社會對以軍攻勢的批評。

然而這名消息人士也說，以色列是否有能力消滅哈瑪斯，或僅僅大幅削弱這個組織，目前仍無定論。

根據哈瑪斯消息人士說法，哈瑪斯約有4萬名戰士，可利用多年來在加薩走廊建造的數百公里長、深達80公尺的巨大地道網絡移動。

一名與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）關係密切的官員說，以軍數週來一再轟炸加薩走廊，但哈瑪斯的戰鬥力基本上仍完好無損。真主黨背後有伊朗支持，也是哈瑪斯的盟友。

根據真主黨和哈瑪斯官員說法，真主黨在黎巴嫩與哈瑪斯及伊朗支持的其他區域聯盟派系共同設有聯合軍事行動室。（譯者：盧映孜／核稿：曾依璇）

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