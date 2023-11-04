加薩親人「一夜死21個」　巴勒斯坦記者痛訴：在家的人全被殺了

▲ 艾納奧克公開死於空襲的親人照片。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列7日遭大規模突襲後誓言剷除哈瑪斯，圍困加薩走廊連番空襲，造成大量平民傷亡。巴勒斯坦一名男子得知在加薩的21名親人全因空襲喪命，指控以軍明明要平民向南逃，卻仍持續轟炸南部，且至今仍有親人的遺體埋在瓦礫堆中，令他心碎不已。

綜合《天空新聞》及BBC，巴勒斯坦記者艾納奧克（Ahmed Alnaouq）目前在英國倫敦從事媒體工作，也是加薩非營利組織We Are Not Numbers共同創辦人，在加薩的父親、3名姊妹、2名兄弟、1名表親和14名年幼的姪子、姪女近日都死於以軍空襲。

他10月22日凌晨4點半突然醒來，當時便有一陣不祥的預感，拿起手機看見許多來自家鄉加薩的友人，用WhatsApp傳訊息給他後又收回，令他十分不安，打電話給對方才得知，他們家族在加薩的家遭到以軍轟炸，「所有在裡面的人都被殺了。」

死去的親人大多住在他父親家，也就是艾納奧克出生的地方，3名姊妹最近也為安全起見暫時搬去與父親同住，因為父親家在瓦第加薩（Wadi Gaza）以南，而以軍持續要求加薩平民往南部撤離，否則留在北部將面臨生命危險。

然而，以軍聲稱為打擊哈瑪斯據點，持續空襲瓦第加薩以南。艾納奧克指控，「以色列要人們去那裡，因為那裡更安全，然後他們就轟炸那裡。」

艾納奧克4年前獲得獎學金，赴英國攻讀碩士學位，目前經營We Are Not Numbers組織，協助媒合巴勒斯坦寫作者及西方導師，離開加薩後再也不曾見過父親，未料如今永遠失去他們，甚至無法送他們最後一程，「經過一周後還有9個人埋在廢墟之下，沒人能把他們抬出來」，「我不知該如何形容，但我感覺心都碎了。」

他和一名在加薩的姪女仍保持聯絡，但姪女告訴他，她已經挨餓超過一星期，「這是我一生中接到最令人痛苦的電話。他們告訴我，他們感到害怕、孤單，且又餓又渴。這是一場災難。」