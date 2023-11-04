日本薩莉亞「沙拉吃到活青蛙」！　從盤裡蹦出滿桌亂跳

▲位於神奈川縣的薩莉亞小田原鑽石街店也發生青蛙汙染事件。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

日本連鎖義式餐廳薩莉亞（サイゼリヤ）發生食安危機，顧客享用沙拉時，一隻活青蛙突然從盤裡蹦出來，並在桌上到處亂跳，把一行人嚇得不輕。總公司發布道歉聲明，並證實全日本分店10月至少發生3起「青蛙汙染」，目前已經改善生菜加工廠的作業流程，防止類似事件再度發生。

一名女性顧客向《產經新聞》透露，10月21日，她與家人前往東京杉並區一間薩莉亞分店用餐，正在享用鮮蝦沙拉與莫札瑞拉起司沙拉時，一隻身長約3公分、沒了右後腿的青蛙突然從盤裡跳出，還在桌子上跳來跳去。

日本薩莉亞受訪時坦言，10月18至21日一共發生3起青蛙汙染事件，分別是東京阿佐谷站南口珍珠商店街店、神奈川小田原鑽石街店、神奈川川崎日航飯店店。他們追查後研判，替薩莉亞其中740間分店提供截切生菜的一間神奈川生菜加工廠，很可能出現生產線汙染情事。

日本薩莉亞已經接受公衛當局調查，並且宣布10月25日起改變生產流程，未來將把生菜葉一片片剝下來，對正反兩面進行仔細目視檢查後，再進行加工，「對於造成的極大擔憂與不便，我們深感歉意。」