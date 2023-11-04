交往7年半男友偷吃！她狠砸錢「打廣告」教訓渣男　網敲碗求後續

▲一名叫莎拉的英國女子租下廣告看板，讓出軌的男友難堪。（圖／翻攝＠vanvertise, TikTok）

圖文／CTWANT

英國一名女子因不滿交往七年的男友出軌，因此在倫敦市中心租了一個廣告螢幕大看板，並在螢幕上秀出男友出軌的事，讓路過的民眾看得目不轉睛，紛紛拿出手機拍下。

根據《每日星報》報導，TikTok帳號「vanvertise」發布了一段影片，可見在英國倫敦街頭某處，一個廣告螢幕大看板上面寫著一名叫作莎拉（Sarah）的女子意外發現男友出軌的經過。

原來莎拉某天透過簡訊發現，交往7年半的男友竟背著她出軌，因此決定以寫信的方式，將文字刊登在螢幕看板上公諸於世，讓男友難堪。

只見螢幕上寫著「給我出軌的男友，丹尼爾帕特爾（Daniel Patel）。我看到簡訊了，看來這7年半的時間是付諸東流了，好好享受『工作』吧，你這渣男！」並在最後署名「莎拉」。

如此之大的廣告吸引了不少路過的民眾側目，除了看傻眼之外，還不忘拿出手機錄影、拍照，甚至有人敲碗莎拉可以更新後續，並且娓娓道來有關帕特爾的渣男事蹟。

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