路透：中國出席英國AI高層會議　但未列名或合照

▲英國主辦的人工智慧安全峰會（AI Safety Summit）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社上海/倫敦4日綜合外電報導

中國表示本月2日在英國主辦的人工智慧安全峰會（AI Safety Summit）參與一場高層會議，但路透社報導中方代表未被列為與會者，也未出現在官方握手場合或大合照裡。

報導說，這場在英格蘭布萊切利園（Bletchley Park）舉行的峰會為期兩天，重點在討論「尖端」人工智慧的安全性，中國參加了首日活動，卻未出現在第2天高層會議的與會者中，令人疑惑；英國對此則不願說明。

然而，中國科學技術部昨天表示，這次代表中方出席的科學技術部副部長吳朝暉2日有出席高層會議。先前沒有媒體報導過中方出席這場高層會議的消息。

中國科學技術部被問到吳朝暉為何未出現在2日的公開活動時，僅回答：「有關會議具體安排和結果，請洽英國主辦政府部門。」

不公布中方出席會議的一個可能理由是，英國副首相陶敦（Oliver Dowden）本月1日接受彭博電視（Bloomberg TV）訪問時曾說：「有些會議是志同道合的國家共同參與，所以可能不適合中國參加。」

另一個推測理由是，英國想要展現各國組成團結陣線，而中國並不支持2日的聯合協議。

中國科學技術部不願說明中方為何不同意這項有關人工智慧模型測試的提案。

外交儀節或許也是原因之一，因為吳朝暉的層級比2日高層會議的其他與會者低。

英方表示，2日的會議由首相蘇納克（Rishi Sunak）主持，與會者是「一小群志同道合的全球各國政府高層代表」，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。

有些英國國會議員不滿中國參加英國主辦的首屆人工智慧峰會。他們質疑，中國被西方國家視為技術上的對手和軍事上的威脅，是否應出席攸關敏感技術的會議。

吳朝暉本月1日參加了峰會首日活動，當時中國、美國、歐盟和其他26國同意了「布萊切利宣言」（Bletchley Declaration），即採取共同做法找出人工智慧的風險和降低風險的方法。

翌日，吳朝暉未出現在任何公開活動上，一名記者在記者會上詢問蘇納克，中國為何未出席峰會最後一天的活動。

蘇納克沒有直接回答，僅說他已達成期望結果，中國也參與了過程。

對於個別國家參與峰會的問題，英國政府發言人不予置評。

蘇納克告訴媒體：「有人說我們根本不該邀中國來，也有人說我們永遠沒辦法與他們達成協議。兩種說法都錯了。」