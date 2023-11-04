超狂履歷！他求職備註「精蟲計數8億隻」　CEO傻眼PO網

▲美國一名男子在履歷上提到，他的精蟲計數達到8億隻。（圖／翻攝X@roshanpateI）

記者吳美依／綜合報導

外國一名男子求職時，在履歷備註多項身體數值，甚至大方宣布，他的精蟲計數（Sperm Count）達到8億隻。紐約一間醫療保健公司的CEO帕特爾（Roshan Patel）看到後，感到非常傻眼又無言，忍不住在社群媒體X發文分享，立刻引爆網友熱議。

根據貼文，求職者條列多項專業技能與職涯成就，包括擅長英語、中文、西班牙語，曾在美國《財星》雜誌評選的前百大企業上班，管理過11人團隊等。但在履歷最下方，他額外提及最大攝氧量、睪固酮數值，最後寫上「精蟲計數：8億」。

精蟲計數或稱精子濃度（sperm concentration），指男性一次射精所產生的精子濃度，正常情況下，每毫升精液至少會有1500萬隻精蟲。不過，帕特爾實在搞不懂，為什麼要在履歷上提到這件事，連續使用三個問號表達困惑，「剛剛收到這份履歷？？？」

這篇貼文迄今累積230萬次觀看，大部分網友認為，這些資訊實在太私密，甚至已經跨越紅線，「對我來說萬萬不可」、「他是想找工作還是想約？」、「這到底是什麼工作？」

另一些網友認為，求職者可能是為了讓人產生深刻印象，很可惜用錯方法。還有人開玩笑地回覆，「很高興知道這件事」、「沒到10億我可不接受喔」、「如果是我的話會很感興趣，哪怕只為了得知為什麼要把這個寫在履歷上，也要讓他來面試」。