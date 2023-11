超狂履歷！他求職備註「精蟲計數8億隻」　CEO傻眼PO網

▲美國一名男子在履歷上提到,他的精蟲計數達到8億隻。(圖/翻攝X@roshanpateI)

記者吳美依/綜合報導

外國一名男子求職時,在履歷備註多項身體數值,甚至大方宣布,他的精蟲計數(Sperm Count)達到8億隻。紐約一間醫療保健公司的CEO帕特爾(Roshan Patel)看到後,感到非常傻眼又無言,忍不住在社群媒體X發文分享,立刻引爆網友熱議。

根據貼文,求職者條列多項專業技能與職涯成就,包括擅長英語、中文、西班牙語,曾在美國《財星》雜誌評選的前百大企業上班,管理過11人團隊等。但在履歷最下方,他額外提及最大攝氧量、睪固酮數值,最後寫上「精蟲計數:8億」。

精蟲計數或稱精子濃度(sperm concentration),指男性一次射精所產生的精子濃度,正常情況下,每毫升精液至少會有1500萬隻精蟲。不過,帕特爾實在搞不懂,為什麼要在履歷上提到這件事,連續使用三個問號表達困惑,「剛剛收到這份履歷???」

這篇貼文迄今累積230萬次觀看,大部分網友認為,這些資訊實在太私密,甚至已經跨越紅線,「對我來說萬萬不可」、「他是想找工作還是想約?」、「這到底是什麼工作?」

另一些網友認為,求職者可能是為了讓人產生深刻印象,很可惜用錯方法。還有人開玩笑地回覆,「很高興知道這件事」、「沒到10億我可不接受喔」、「如果是我的話會很感興趣,哪怕只為了得知為什麼要把這個寫在履歷上,也要讓他來面試」。

