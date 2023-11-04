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目睹4友遭近距離槍斃！　她逃死曝音樂節血腥場景：哈瑪斯笑著殺人

▲▼ 哈瑪斯血洗後，以色列音樂節Nova Festival現場一片狼藉。（圖／路透）

▲ 本該歡樂的音樂節因哈瑪斯闖入變調。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列南部Nova Festival音樂節7日上演哈瑪斯血腥屠殺，至少造成260人死亡，還有數十人下落不明。一名倖存者及當時最早趕到的醫護人員接受CNN訪問，重回現場訴說當天目睹多名友人死在哈瑪斯槍下、一具具遺體被抬出的恐怖情景，至今令他們心有餘悸。

這場音樂節本是為了慶祝猶太節日「住棚節」，7日清晨天才剛亮，有些人還在睡夢中，有些人在跳舞狂歡，未料一切突然變調，數十名哈瑪斯武裝份子乘滑翔傘和摩托車闖入，射殺群眾、俘虜人質。

事發近一個月後，24歲倖存者阿麗莎（Aliza Samuel）第一次踏出家門，和CNN記者重回慘案現場，小心翼翼走過散落地上的物品，看見許多人們在音樂節上製作的飾品，「人們丟掉所有東西逃跑，（哈瑪斯）毀了一切。」

阿麗莎說道，「我認為重新回來這裡對我來說很重要」，「不管有多痛苦……世界需要知道這裡發生了什麼」，但當時的恐懼很快就再次湧現，「我聽見尖叫聲、機車聲和槍聲」，至今仍在腦海中反覆播放，「我看到一個朋友，她在求對方饒她一命，口中喊著不要殺她、不要殺她，但哈瑪斯不在乎，他們在笑。」

▲▼ 哈瑪斯血洗後，以色列音樂節Nova Festival現場一片狼藉。（圖／路透）

▲ 哈瑪斯血洗後，音樂節現場物品散落一地。（圖／路透）

這場血腥殺戮開始前，阿麗莎正在走回帳篷的路上，被哈瑪斯從加薩發射的火箭彈嚇了一跳，趕緊叫醒一名睡夢中的友人，一起逃離帳篷。

當時其他觀眾有的還在睡夢中，有的還在跳舞，可能沒有聽到警報聲，或是相信以軍的鐵穹防空系統而選擇無視。但阿麗莎和友人不想冒險，趕緊逃跑，尋找掩護時卻發現上空出現乘滑翔傘的武裝份子，一邊空降一邊向人群開槍。

兩人衝過活動場地周圍的開闊農田，跳進一排大樹後方的溝裡，這時還有其他人也躲在樹後，他們都盡量不發出聲音，因為「（哈瑪斯）從四面八方而來，無處可逃。」

▲▼以色列南部烏里姆（Urim）附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，年輕人竄逃。（圖／翻攝自X）

▲ 參加音樂節的年輕人驚慌竄逃。（圖／翻攝自X）

阿麗莎看見哈瑪斯帶著一群人去問指揮官，要殺了他們還是帶走他們，「就算他們死了，哈瑪斯也沒有停手，而是繼續開槍。」這些武裝份子大多都說阿拉伯文，偶爾夾雜幾句英文，阿麗莎能夠聽懂的對話中，哈瑪斯對於能夠滲透以色列這麼深、攻擊這麼多人感到困惑又喜悅。

阿麗莎躲在樹後，看見4名友人被哈瑪斯逼著排成一排，跪在地上，還聽見哈瑪斯送他們上路前笑著用英文說，「享受吧」，接著就近距離射殺3男一女。

在溝裡躲了幾小時後，阿麗莎終於看見以色列軍車，決定逃跑，踩過地上一片片血泊，在士兵幫助之下抵達安全地點，後來才得知還有另一名男性友人喪命，先是在音樂節現場被開槍射中腿部，再被帶到附近屯墾區斬首。

▲▼ 哈瑪斯血洗後，以色列音樂節Nova Festival現場一片狼藉。（圖／路透）

▲ 地上可見群眾乘車竄逃時留下的煞車痕。（圖／路透）

阿麗莎的表哥什洛莫（Shlomo Gensler）是加護病房醫師，也是7日第一批抵達現場的醫護人員。他趕到時又響起空襲警報，所有人都趴到地上，而阿麗莎因為親眼目睹恐怖景象的創傷開始恐慌，呼吸急促、全身發抖，還好有什洛莫幫助她平靜下來，向她保證她是安全的。

什洛莫和CNN記者一起走過他當天為傷患做檢傷分類的地點，至今仍可看見用過的醫療器材和彈殼。他直言，「這完全是場大屠殺，我從沒見過這種事」，看見第一具遺體時，他們還沒意識到接下來會發生什麼事，沒想到「之後卻是數百具遺體，沒有盡頭。」

▲▼以色列南部附近一場音樂節遭巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊，發現至少260具屍體。（圖／翻攝自X）

▲ 事後現場發現至少260具屍體。（圖／翻攝自X）

他目睹附近房屋和村莊起火，看見民用汽車被榴彈炸得粉碎，一旁還躺著屍體。他當晚約治療300名病患，挽救數十人的生命，包括士兵，「一名士兵一邊發抖一邊過來，我抱著他，於是一名高大的士兵在我懷裡哭泣。我告訴他，『你會沒事的』。」

什洛莫過去經常為加薩的巴勒斯坦病童治療，如今隨著以軍對加薩發動地面戰，他也密切關注這場人道主義災難，「我為這些受苦的加薩孩童哭泣」，但仍希望提醒全世界，10月7日發生了什麼事，以紀念遭到屠殺的民眾。

眼睜睜看著朋友遇害更令倖存的阿麗莎感到內疚，「我很抱歉沒能趕上，沒能救回他們」，「他們都是很棒的人，我要盡可能以他們之名活下去。」

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