尼泊爾6.4強震升至140死！山區泥屋全毀　居民「徒手挖瓦礫」救人

▲尼泊爾3日爆發規模6.4強震,不少房屋被夷為平地。許多地震後的倖存者都聚集在醫院走廊。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

尼泊爾在當地3日晚間11時47分左右發生規模6.4強震,如今地震已奪走至少140條人命,另有逾百人受傷。地方官員表示,目前安全部隊已趕赴災區救援。而網上也有畫面顯示,不少當地人正在黑夜中挖掘廢墟,想要從瓦礫下救出倖存者。

綜合外媒報導,尼泊爾國家地震中心數據顯示,這起地震的震央位於尼泊爾西部的賈賈科特地區(Jajarkot),深度僅10公里,強烈震動讓遠在600公里外的印度新德里都能感受到搖晃。NDTV指出,截至目前為止,已有至少140人在這起地震中死亡。

A devastating midnight earthquake struck Nepal, claiming the lives of over 132 people and leaving at least 150 others injured in its wake. #NepalEarthquake pic.twitter.com/dgrtkr6av3