尼泊爾6.4強震升至140死！山區泥屋全毀　居民「徒手挖瓦礫」救人

▲尼泊爾3日爆發規模6.4強震，不少房屋被夷為平地。許多地震後的倖存者都聚集在醫院走廊。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

尼泊爾在當地3日晚間11時47分左右發生規模6.4強震，如今地震已奪走至少140條人命，另有逾百人受傷。地方官員表示，目前安全部隊已趕赴災區救援。而網上也有畫面顯示，不少當地人正在黑夜中挖掘廢墟，想要從瓦礫下救出倖存者。

綜合外媒報導，尼泊爾國家地震中心數據顯示，這起地震的震央位於尼泊爾西部的賈賈科特地區（Jajarkot），深度僅10公里，強烈震動讓遠在600公里外的印度新德里都能感受到搖晃。NDTV指出，截至目前為止，已有至少140人在這起地震中死亡。

A devastating midnight earthquake struck Nepal, claiming the lives of over 132 people and leaving at least 150 others injured in its wake. #NepalEarthquake pic.twitter.com/dgrtkr6av3 — ???????????? ???????????????????????? ???????????????????? (@TheHeraldDiary) November 4, 2023

尼泊爾內政部發言人納拉揚（Narayan Prasad Bhattarai）表示，賈賈科特和魯庫姆（Rukum）是受災最嚴重的2個地區，單只這2地就分別有92和40人死亡。而國家警察發言人也透露，這2個地區的受傷人數已超過百人。

地震爆發後，尼泊爾軍方與其他安全部隊都已迅速趕往災區救援，但由於西部山區村落有大量房屋在地震中倒塌，因此救援和搜索隊伍必須先清理被土石掩埋的道路才能抵達災區，讓救援行動難以進行。

網上流出的畫面也顯示，災區有不少泥屋在地震中被夷平或損毀，許多倖存者都嚇得蹲在屋外，還有很多當地人正在黑夜中徒手挖掘廢墟，希望能從倒塌的房屋和建築瓦礫中救出倖存者。

據路透社等外媒報導，尼泊爾國家地震中心（National Seismological Centre）指出，這次地震規模為6.4，而德國地球科學研究中心（GFZ）最初測得規模6.2，後來下修至規模5.7，美國地質調查局（USGS）則指規模為5.6。報導稱，這起地震是尼泊爾自2015年發生規模7.8地震以來，死傷最慘重的地震。當年的地震共造成了9000人死亡，逾2.2萬人受傷。