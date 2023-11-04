外婆慘遭哈瑪斯突襲虐殺！血腥影片「上傳臉書」　孫女目睹嚇壞了

▲以色列女大生的外婆慘遭哈瑪斯虐殺，過程與屍體影片被哈瑪斯上傳到外婆的臉書。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日向以色列發動大規模突襲，不僅發射數千枚火箭彈，更派遣武裝分子至邊境城鎮燒殺擄掠、挾持多名以色列人質。對此，以軍終於向加薩走廊發動地面戰，展開血腥復仇。一名以國女子痛訴，她的外婆慘遭哈瑪斯持槍殘忍殺害，謀殺過程還被鏡頭拍下，影片上傳臉書。

根據《天空新聞》，22歲的以色列大學生希莫妮（Hagar Shimoni）在哈瑪斯發動突襲之前，人正在日本渡假，然而10月7日當天她卻從外婆的臉書收到一則通知，點擊開來發現是一則影片，不過就在看到影片後，卻嚇到連話都說不出來，因為影片內居然是外婆慘遭哈瑪斯殺害、屍體被凌虐的畫面。

慘遭哈瑪斯殺害的以色列高齡婦女，名為萊文森（Bracha Levinson）。

希莫妮事後受訪時回憶，「我看到了那個恐怖的影片。你知道，當她（外婆）躺在地板上，頭上還有一灘血，哈瑪斯恐怖分子拿著槍抵在外婆的頭上，用阿拉伯語喊叫。」

希莫妮表示，當她透過外婆的臉書帳戶看見這一則駭人的影片後，便透過通訊軟體WhatsApp的家庭群組，詢問其他家人們是否知道究竟發生何事。隨著哈瑪斯一場重大的恐怖攻擊襲擊以色列全國，民眾普遍仍感到困惑。

希莫妮在看完影片後，便打電話給表妹，表妹接起電話後也是跟著驚聲尖叫，淒厲的哭泣聲響遍話筒，「你看到他們這群變態是怎麼謀殺阿嬤的嗎？」

報導指出，慘遭哈瑪斯變態虐殺的萊文森，其實是以色列南部一座吉布茲尼爾奧茲（Nir Oz）的住戶，此時萊文森的孫女希莫妮、女兒謝伊（Shay，希莫妮的母親）身穿黑衣坐在以色列特拉維夫的家庭公寓內，如今對於哈瑪斯的變態襲擊仍餘悸猶存。

▲哈瑪斯10月7日襲擊以色列南部尼爾奧茲。（圖／路透）

謝伊難以接受母親慘遭哈瑪斯虐殺罹難的事實，「我崩潰了、我很震驚，我無法理解......我花了很多時間，很多個禮拜才終於明白，我的媽媽走了、她不會再回來了。我現在必須試著在沒有她的日子裡，重新展開我的生活。」

謝伊受訪時補充，哈瑪斯恐怖分子在向她的母親開槍後，便將母親的住處夷為平地，「恐怖份子把她在裡面的一切全都燒了，什麼都沒有留下」；希莫妮答道，「沒有屍體可以埋葬」。

當被記者問及外婆生前的為人，希莫妮表示，「她充滿著愛，總是用愛擁抱我們、親吻我們，和我們一起有說有笑。」

謝伊還想知道母親的閨蜜兼鄰居、72歲摩西（Adine Moshe）的消息，因為摩西在哈瑪斯襲擊時被綁架，至於她的丈夫則被殺。

另外，《天空新聞》還獲得以色列軍方所分享的一段情報。以軍獲得10月7日哈瑪斯一名指揮官和地面武裝分子的通話內容，兩人在通話裡針對如何處置以軍士兵屍體進行討論，其中指揮官要求把以軍士兵屍體帶回加薩境內的阿拉姆廣場（Alam Square），「把屍體帶回來吊在廣場上，讓人們玩他（屍體）」。