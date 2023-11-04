以色列改變戰術！　美官員預估：減少空襲「側重地面行動」

▲以色列士兵與坦克出現在加薩走廊附近。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

一名拜登政府高官預期，未來幾天，以色列與哈瑪斯的戰爭會邁入新階段，以色列將縮減空襲規模，專注於更具戰略意義的地面行動。

這名官員3日向CNN透露，隨著人道援助湧入加薩，拜登政府預期看到以色列縮減空襲行動，轉而「側重地面行動的戰術」，目的是清除哈瑪斯利用的龐大地下隧道網絡。

他堅稱，拜登政府與以色列進行討論時，「對於戰爭時期的決定非常直接…深思熟慮並且提出尖銳的問題。」此前，以色列因為攻擊加薩北部的賈巴利亞（Jabalya）難民營而招致國際批評。

▲以色列空襲加薩北部。（圖／達志影像／美聯社）

被問及拜登政府覺得何時有必要呼籲停火時，這名官員表示，考慮到哈瑪斯10月7日對以色列攻擊的規模與性質，停火是不合適的，「一個恐怖組織挾持200名人質並殺害1400人，包括領袖都正躲在隧道裡面…停火不是合適的用詞。」

但他也重申，美國正在積極呼籲以色列實施「人道主義停火」，並向以色列施壓指出，儘管他們有權自衛，仍須遵守國際人道主義法律，「我認為，最終的停火取決於以色列是否能夠確保此類事件不再發生，並且因此感到安全。」

關於「人道主義停火」，此前美方官員解釋，他們並非尋求全面休戰，而是在特定地區「短暫停火」，以便運送物資進入加薩，或展開其他人道主義活動，之後以色列仍可恢復行動。但納坦雅胡並未公開回應，堅稱「在被哈瑪斯扣押的240多名人質獲釋之前，以軍不會臨時停火。」

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