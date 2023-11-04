哈瑪斯「肉身拿炸彈」炸毀以色列坦克！　第一視角畫面曝光

▲哈瑪斯「肉身拿炸彈」炸毀以色列坦克。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列對加薩走廊發動全面反擊，不斷空襲造成大規模巴勒斯坦平民死亡，而哈瑪斯也持續攻擊準備進入加薩的以色列士兵，從最新曝光的畫面還可以看到，有哈瑪斯武裝分子直接肉身將炸彈放到以軍坦克上，再拿著RPG-7火箭直接將坦克炸毀。

Hamas released footage of its engagement with Israeli vehicles in Hay Al-Zaytoun in Gaza. pic.twitter.com/OaLiCph2bv — Palestinian Resistance ???????? (@ME_1948_Updates) November 2, 2023

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）近來公布一段襲擊以軍的畫面，可以看到一名哈瑪斯武裝分子從樹叢中跑出，直接將一枚炸彈拉開引信放在以軍梅卡瓦4型主力坦克（Merkava IV）上，接著再立刻返回樹叢。

當這名哈瑪斯分子放完炸彈逃離時，身後不斷傳來槍響，而他一衝回樹叢時，另一名哈瑪斯份子就立刻拿起RPG-7火箭推進榴彈發射器將坦克摧毀。從畫面中可以看到，哈瑪斯放置炸彈的位置是「戰利品」主動防禦系統（Trophy APS）的正下方，就是意圖摧毀整輛坦克的防護機制。

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