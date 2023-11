哈瑪斯「肉身拿炸彈」炸毀以色列坦克！　第一視角畫面曝光

▲哈瑪斯「肉身拿炸彈」炸毀以色列坦克。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

以色列對加薩走廊發動全面反擊,不斷空襲造成大規模巴勒斯坦平民死亡,而哈瑪斯也持續攻擊準備進入加薩的以色列士兵,從最新曝光的畫面還可以看到,有哈瑪斯武裝分子直接肉身將炸彈放到以軍坦克上,再拿著RPG-7火箭直接將坦克炸毀。

Hamas released footage of its engagement with Israeli vehicles in Hay Al-Zaytoun in Gaza. pic.twitter.com/OaLiCph2bv