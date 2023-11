IG控猶太人「殺人犯」會的只有侵略！　蘋果女員工被炒了

▲ 達赫據報已被蘋果解雇。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯交戰之際,美國蘋果公司一名女員工在個人Instagram發文,譴責「猶太復國主義者」是「殺人犯和小偷」,刪文後截圖仍在社群平台瘋傳,引發網友批評,據報目前已被解雇。

根據《紐約郵報》,蘋果女員工達赫(Natasha Dach)在IG發出一篇黑底白字的限時動態,指控猶太人「潛入其他國家,偷走人們的生活、工作、家園和街道,逼走他們、霸凌和折磨他們。當人們採取行動回應,你們就稱之為恐怖主義」,指的就是哈瑪斯7日向以色列發動的突襲。

達赫在文章最後怒罵,「你們世世代代都是如此,唯一會的就是侵略。你們才是唯一的恐怖份子,這次歷史會記住這一點。」

Natasha Dach, an Apple employee, proudly states her German heritage and know how of Jews:



- sneaking in countries

- stealing peoples lives

- torturing others



Horrifying @Apple. pic.twitter.com/fEObPWlu9W