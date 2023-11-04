IG控猶太人「殺人犯」會的只有侵略！　蘋果女員工被炒了

▲ 達赫據報已被蘋果解雇。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯交戰之際，美國蘋果公司一名女員工在個人Instagram發文，譴責「猶太復國主義者」是「殺人犯和小偷」，刪文後截圖仍在社群平台瘋傳，引發網友批評，據報目前已被解雇。

根據《紐約郵報》，蘋果女員工達赫（Natasha Dach）在IG發出一篇黑底白字的限時動態，指控猶太人「潛入其他國家，偷走人們的生活、工作、家園和街道，逼走他們、霸凌和折磨他們。當人們採取行動回應，你們就稱之為恐怖主義」，指的就是哈瑪斯7日向以色列發動的突襲。

達赫在文章最後怒罵，「你們世世代代都是如此，唯一會的就是侵略。你們才是唯一的恐怖份子，這次歷史會記住這一點。」

Natasha Dach, an Apple employee, proudly states her German heritage and know how of Jews:



- sneaking in countries

- stealing peoples lives

- torturing others



Horrifying @Apple. pic.twitter.com/fEObPWlu9W — StopAntisemitism (@StopAntisemites) November 2, 2023

她現已刪除IG和LinkedIn帳號，但對抗反猶太主義的非營利組織「StopAntisemitism」3日公開她的照片和動態截圖，引發撻伐，轉推數已突破1.1萬。

達赫據報是一名創意寫作家和資訊科技專家，住在土耳其伊斯坦堡。StopAntisemitism執行董事雷茲（Liora Rez）向《華盛頓郵報》披露，該組織根據蘋果內部機密消息來源，得知她被解雇的消息，蘋果對此則尚未回應。