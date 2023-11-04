不只巴黎倫敦　南韓多地也爆「臭蟲危機」！政府砸5億預算防堵

▲ 南韓一名YouTuber在仁川的桑拿店地毯下發現臭蟲的存在。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

隨著疫情趨緩、各國開放國境，民眾掀起一波旅遊熱潮，各國觀光城市也喜迎觀光客。但先前就有消息指出，法國巴黎與英國倫敦開始爆發「臭蟲（床蝨，bedbugs）危機」。而目前也有消息指出，南韓大邱、仁川與首爾多個城市也爆發「臭蟲危機」。

根據《朝鮮日報》報導指出，南韓當地自1970年開始引入DDT殺蟲劑，所以臭蟲數量明顯減少。但近期隨著法國、英國當地的臭蟲傳播，南韓當地的臭蟲報告也明顯增加。

2022年9月，大邱慶明大學的學生宿舍接到學生被臭蟲咬傷的報告，學校隨即進行了緊急消毒。2023年10月13日，仁川西區的桑拿發現了活著的臭蟲成蟲和幼蟲，桑拿業者隨即停止營業進行消毒。10月25日，首爾永登浦區的高級旅館也發現臭蟲蹤跡。

根據防疫除蟲公司表示，10月份光是首爾市內25個行政區中，就有13個區進行了24次臭蟲防疫工作。而首爾市政府為防堵臭蟲擴散，成立「臭蟲發生報告中心」，民眾只要回報衛生所、120達山呼叫中心，承接單位就會聯繫「臭蟲發生報告中心」，「臭蟲發生報告中心」接獲報告後會迅速派員前往現場，並根據相關法令進行防治措施。

此外，南韓市政府已著手針對酒店、住宿設施、澡堂、蒸汽房等共3175個地點的床上用品洗滌和消毒等衛生管理狀況進行特別檢查，計劃持續檢查到年底。尤其是外國遊客頻繁入住的住宿設施等，將檢查是否遵守消毒義務等衛生管理標準。若在住宿設施、飯店等場所發現臭蟲，將迅速進行防治，之後每隔10天進行2次額外檢查，以確認臭蟲是否被根除。

另外，首爾市政府也狠砸5億韓元預算，用於預防住宿條件較差的窄巷和高級旅館等設施的臭蟲擴散。預計這筆資金將用於購買防臭蟲用品、消毒服務、研究臭蟲生態等。

報導中也分享民眾如何在自家中進行臭蟲的調查與處理，內容分別如下：

1.檢查床單：仔細檢查床單、被套和枕頭套上是否有血跡或黑色的臭蟲排泄物。

2.檢查床框和床頭板：將床墊取下，檢查床框的縫隙，包括床頭板後面和床腳的縫隙。

3.檢查壁櫥和抽屜：抽屜和壁櫥是臭蟲藏匿的好地方，特別是它們的後板和底部。

4.使用專業蟲檢燈：市面上有銷售專門用於檢查臭蟲的螢光燈。使用時，要關掉所有燈光，使房間變得昏暗，以便更容易發現臭蟲。

5.請專業人員檢查：如果家中疑似有臭蟲，最好的方法是請專業防治公司來進行檢查和處理。自己處理臭蟲可能會讓問題惡化，因為臭蟲會因為不專業的處理而逃散到家中的其他地方。

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