聽以軍的話乖乖南遷　加薩平民撤離途中被炸！染血童屍堆滿路邊

▲加薩南部城市汗尤尼斯已連續28天遭遇空襲。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列近來不斷對加薩北部的居民進行威懾，要求他們南遷，但不少人還是堅持留在家鄉。外媒指出，許多居民疏散到南部後每天還是過著被轟炸的生活，甚至還有撤離隊伍在南移的路上慘遭砲擊死亡。聯合國人道主義辦公室透露，約有3萬名巴勒斯坦人在認為南加薩不安全後，返回了加薩北部的家園。

據美聯社報導，即使以色列多次以強烈措辭要求加薩居民南遷，但不少人在以軍武力威懾下，還是拒絕了軍事撤離的命令。這些不願搬離的平民多數沒有汽車或是可以發動汽車的燃料，有些則是因為擔心在南方無處可去，所以才留在了他們熟悉的家鄉。

然而，離開的人也無法倖免於難。報導稱，加薩南部的避難所與難民營如今已人滿為患，而且不少平民在南撤後還是遇到了和北部一樣的問題，無時無刻活在戰爭的恐懼之中，因為以軍的空襲砲彈隨時會掉在難民營附近，其中還有人在撤離途中慘遭砲擊。

▲即使以軍逼迫加薩居民南遷，但南部還是經常傳出城市遇襲的消息，讓不少居民無處可逃。（圖／CFP）

醫護人員透露，加薩有一支撤離隊伍3日在疏散途中慘遭以色列砲彈擊中，導致大約12名巴勒斯坦人死亡。從影片可見，襲擊發生後，鬆軟的沙灘上躺滿了沾滿鮮血的幼童屍體，背包、大絨毛玩具、罐頭食品等撤離人員的物品也散落一地，畫面慘不忍睹。

與急救人員一起抵達現場的獨立記者福亞德（Fuad Abu Khamad）形容，他們趕到時已有不少人死亡，「醫護人員不得不將這些屍體擺在路中間，我還看見死者中有一名扎著馬尾辮、穿著紫色毛衣的小女孩」。

記者薩卡拉（Nabil Saqallah）在收到以軍疏散的訊息後，便迅速帶著家族成員到南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）避難，不料卻眼睜睜地看著家中18人在以軍的空襲中被殺死，其中最小的只有10個月大，「我們和這場戰爭毫無關係，但以色列的戰機卻將我們的希望化成了悲劇」。