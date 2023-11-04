美24歲男寄居「斬首女親戚」　割頭顱帶身上躲警追緝

▲24歲西班牙裔男子洛佩茲涉嫌斬首女性親戚，帶著頭顱逃亡。（圖／聖塔羅莎市警察局）

記者羅翊宬／綜合報導

美國加州警方日前接獲一起殺人案，正當進入民宅後發現一具失去頭顱的女性屍體。警方在追查後發現，兇嫌竟然是一名年僅24歲的西班牙裔男子，該名男子是女性死者的某親戚，在斬首女子後便帶著女子的頭顱逃亡。目前警方仍在持續追緝男子的下落。

根據美媒《CBS News》、《舊金山紀事報》，美國加州索諾馬縣聖塔羅莎市（Santa Rosa）發生驚悚且血腥的兇殺案，當地警方於當地時間3日表示，他們目前正在追緝一名涉嫌殺害女性親戚的西班牙裔男子洛佩茲（Luis Gustavo Aroyo-Lopez），因為調查人員事後發現，洛佩茲就是斬首女子、帶著女子頭顱逃跑的兇嫌。

聖塔羅莎市警方接獲民眾報案，表示某處住宅疑似發生殺人命案，於是在2日下午3時40分前往該住宅，最後發現一具「無頭女屍」陳屍在住宅內部，至於女子的頭顱則下落不明，疑似被女子生前的西班牙裔親戚洛佩茲帶走。不過，警方並未說明雙方是何種親戚關係。

警方表示，洛佩茲是該名受害女性的親戚，是年僅24歲的西班牙裔男子，身高5英呎6英吋（約167.6公分）、體重150磅（約68公斤），擁有黑色頭髮、棕色眼睛，頭部左側有一片大大的「420」字樣和大麻葉子圖案刺青，最後露面時身穿長袖黑色連帽運動衫、夾克、黑褲、白鞋。

警方透露，洛佩茲在加州聖華金谷（San Joaquin Valley）地區還有其他親戚居住，然而目前並未確定該地是否為洛佩茲的目的地，也無法得知洛佩茲逃亡時的移動方式。

據悉，洛佩茲先前曾涉嫌使用致命武器襲擊、持有武器等罪而入獄。