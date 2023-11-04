美官員：哈瑪斯曾試圖「利用救護車」把戰士送往埃及

記者吳美依／綜合報導

以色列3日承認空襲加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近的救護車隊，聲稱哈瑪斯在該院下方設置指揮中心，並透過救護車運送恐怖份子與武器。一名美國官員也表示，本周稍早，哈瑪斯曾試圖利用救護車，把戰士送往埃及。

▲以色列國防軍證實空襲西法醫院附近的救護車隊。（圖／路透，下同。）

《以色列時報》引述一名拜登政府高官說法報導，埃及與美國審查了哈瑪斯提供的撤離名單，上面理應是重傷患者及外國公民，結果高達1/3都是聖戰士，因此加以拒絕。經過這輪檢驗程序後，最終坐救護車離開加薩的76名傷患中，沒有一人是恐怖組織成員。

與此同時，2名以色列高官宣稱，運送物資的卡車本周查獲數個氧氣濃縮機，最終被禁止進入加薩，「這些不是用在醫院裡面的，而是用在醫院下方的。這就是為什麼它們被裝在餅乾盒裡走私。」不過，他們沒有提供氧氣濃縮機的照片，也沒有透露是哪個組織派出卡車。

▲埃及與加薩交界的拉法過境點。（圖／達志影像）

若載滿援助物資的卡車想要通行，首先必須前往埃及接受第一輪檢查，隨後開往以色列南部的尼扎納過境點（Nitzana crossing），接受以色列國防部政府領土活動協調處（COGAT）的第二輪檢查，再回到埃及拉法過境點進入加薩。以色列官員表示，這是以色列、埃及與美國廣泛討論後達成的共識。

目前為止，以色列依然拒絕允許燃料進入加薩的呼籲，並對哈瑪斯把燃料用在隧道內發電表達擔憂。以色列國防軍參謀總長哈勒維（Herzi Halevi）2日表示，如果確認醫院耗盡燃料就會放行，但不久後總理辦公室發布聲明，稱總理納坦雅胡「還沒有批准燃料進入加薩」。

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