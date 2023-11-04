美五角大廈限制高層將領赴以色列！　不鼓勵國會議員出訪

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列與哈瑪斯在加薩展開地面戰之際，3日曝光的一份備忘錄顯示，美國五角大廈自10月31日起限制高級軍事將領前往以色列，也不鼓勵國會議員在戰爭持續的狀況下出訪當地。

▲ 美國國防部長奧斯汀。圖／達志影像／美聯社）

美國國防部一名官員向《福斯新聞》提供一份五角大廈發給高層的備忘錄，文中稱任何前往以色列的旅行需求都須經過國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）批准，且不鼓勵國會成員訪問以色列。只要未經奧斯汀批准，國防部不應支持這類對以色列訪問。

奧斯在備忘錄中表示，「我進一步反對需要國防部支持的國會議員及其工作人員訪問以色列，在此指示負責立法事務的助理部長通知國會相關領袖，國防部在此期間將無法支持國會代表團訪以。未經我的批准，國防部不得為國會對以色列的訪問提供任何支持。」

一名官員向《國會山報》證實，這份備忘錄於10月31日生效，但不適用於總統拜登、拜登內閣成員、參謀長聯席會議主席布朗（C.Q. Brown）及副主席格雷迪（Christopher Grady）、各軍種部長或參謀長。

CNN援引國防官員說法指出，目前局勢極其危險，國會成員訪以將「對軍人造成不必要的負擔」。此前，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）為首的兩黨代表團10月中旬出訪以色列，卻忙著躲避哈瑪斯火箭彈攻擊。且這次訪問過後，以色列對加薩的地面入侵加劇緊張，令美國憂心整個中東地區局勢升級的可能性。