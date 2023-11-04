拒絕美國停火要求！以色列堅持「奮戰到底」：除非哈瑪斯釋放人質

記者羅翊宬／綜合報導

以色列自從遭到巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以後，便派遣軍隊包圍加薩走廊，近日開始展開地面行動，尤其針對難民營、醫院的空襲，造成大規模巴勒斯坦平民死亡，引起全球對於以軍行動的質疑，要求以軍停火。如今，就連美國拜登政府也希望以軍能部分停火；不過，以色列總理納坦雅胡卻一口回絕。

▲美國國務卿布林肯近期三度出訪以色列。（圖／路透）

根據《美聯社》，美國國務卿布林肯出訪以色列，是自從以色列被哈瑪斯突襲以後的第3次出訪。自從加薩走廊難民營、醫院遭空襲的慘絕人寰景象被公開後，原本支持以軍捍衛國家的美國面臨全球更多壓力，因此要求以國在近一個月的戰事中首先追求「人道主義停火」，以保護平民、批准更多人道援助進入加薩。

美國盼以軍能夠暫時停火，以求協助被哈瑪斯挾持的人質獲釋。不過，拜登政府的提議，卻被納坦雅胡一口回絕。納坦雅胡堅持表示，「在被哈瑪斯扣押的240多名人質獲釋之前，以軍不會臨時停火。」

美國官員解釋，他們並非尋求停火，而是尋求在特定地區「短暫停火」，以便運送救援物資進入加薩，或是展開其他人道主義活動，之後以色列仍可恢復行動。不過，納坦雅胡並未公開回應此一想法，而是一再排除停火的可能性。

由哈瑪斯掌控的加薩走廊衛生部表示，截至目前為止已經有9200名巴勒斯坦人在加薩走廊喪命，其中約3分之2是未成年、婦女；至於以色列方面，則有1400多人死亡，大部分的人是哈瑪斯當初於10月7日發動大規模襲擊時喪生的平民，而在地面行動後已有24名以軍士兵喪命。

另外，在哈瑪斯持續向以色列發射火箭彈、擾亂數百萬人生活的情況下，迫使25萬名以色列人從以國北部和南部邊境城鎮撤離，所幸多數的火箭都被成功攔截。