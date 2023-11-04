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加薩煉獄畫面曝！難民營被連轟10次成平地　流血幼童奮力爬出瓦礫

▲▼賈巴利亞難民營宛如煉獄的景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈巴利亞難民營如今已宛如廢墟。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

加薩北部的賈巴利亞難民營（Jabaliya）近日連遭轟炸，導致當地的卡瑪阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）擠滿了傷患，不少居民直言他們宛如被困在地獄，而批評者也抨擊以軍沒有採取預防措施來避免平民受害。加薩當局指出，當地的死亡人數如今已超過9200人。

據美聯社報導，在命令加薩北部110萬平民南撤後，以軍就隨之展開漫長而血腥的地面入侵，除了在加薩城以北與哈瑪斯近距離交戰外，還發動了比之前規模更強大的轟炸，行動範圍甚至延伸到了加薩中部的瓦迪濕地（Wadi）。

▲▼賈巴利亞難民營宛如煉獄的景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈巴利亞難民營處處都佈滿了巨大的彈坑。（圖／達志影像／美聯社）

位於加薩北部的賈巴利亞難民營在遭遇連續空襲後，如今已變成整片廢墟。巨大的彈坑隨處可見，建築不是被切成兩半就是被完全夷平，而鮮血淋漓的孩子正奮力爬過巨大的瓦礫堆，努力地尋找家人與食物，讓這個加薩最大難民營處處佈滿了鮮血與淚水。

賈巴利亞獨立記者阿納斯（Anas al-Sharif）指出，「這裡的居民像被困在煉獄裡，一直生活在恐怖中。我過去幾天都報導了難民營被猛烈轟炸的事，但這不是1、2次的空襲，這樣的事在同一個地方發生了9次、10次，我都數不清了，這是一場災難。」

▲▼賈巴利亞難民營宛如煉獄的景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩的死傷人數已逾3萬，其中有大部分來自兒童和婦女。（圖／達志影像／美聯社）

批評人士表示，儘管以色列不斷聲稱其軍隊不以平民為目標，還指責哈瑪斯朝人口密集的平民區發射火箭彈，但加薩遭遇的巨大破壞明顯反映了以色列也沒有採取預防措施來避免平民受害，「就算加薩有哈瑪斯指揮官，以軍也沒有理由殺害那麼多平民，或製造那麼大規模的破壞」。

加薩衛生當局指出，自以巴在10月7日爆發衝突以來，加薩的死亡人數已超過9200人，其中有逾半來自婦女和幼童，而當地的受傷人數也超過了2萬3500人。

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