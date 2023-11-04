以色列認了空襲醫院！　稱救護車被用來「載送哈瑪斯」

記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）3日晚間證實，他們空襲了加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）附近的救護車隊，因為哈瑪斯不僅在醫院下方建造指揮與控制中心，還透過救護車運送恐怖分子與武器。據悉，這起攻擊導致至少15人死亡、50人受傷。

▲以色列國防軍證實空襲西法醫院附近的救護車隊。（圖／路透，下同。）

西法醫院是加薩地區最大醫院，現場畫面顯示，空襲後的路面散落數十名渾身是血的傷亡者，至少一輛汽車被彈片毀損。巴勒斯坦紅新月會也有一輛救護車被砲彈波及，儘管沒有團隊成員受傷，但他們目睹，巴勒斯坦衛生部的一輛救護車被直接擊中。

隨後，以色列國防軍發布聲明，承認空襲救護車隊，「許多哈瑪斯恐怖分子在空襲中喪生…我們掌握資訊表明，哈瑪斯的行動方法是用救護車運送恐怖分子與武器」，並且如法炮製利用其他醫院作為掩護。

巴勒斯坦衛生部發言齊德拉（Ashraf Al-Qidra）表示，當局組織一支車隊，要從西法醫院出發，把傷患送往埃及拉法過境點，也有把行動告知紅十字國際委員會（ICRC），未料遭到以軍攻擊，「救護車往南移動時，占領者（以色列）在多個地點把救護車當成攻擊目標，包括在西法醫院院區大門。以色列占領者刻意針對這些救護車。」

紅十字國際委員會也證實事前收到相關資訊，但該組織並未參與車隊行動，「儘管我們並不在場，這仍是一支醫療車隊，任何針對醫務人員的暴力都是不可接受的。」

▲救護車隊遭空襲，至少15人死亡、50人受傷。（圖／達志影像／美聯社）



CNN形容，西法醫院逐漸成為前線的一部分。以色列上周宣稱，哈瑪斯將部分軍事設施建在平民基礎設施下方，把加薩民眾當成人肉盾牌。以色列總理顧問雷傑夫（Mark Regev）也向英國《第四台》表示，哈瑪斯在西法醫院下方「建立指揮與控制中心」，若戰鬥人員在平民基礎設施下方建造此類建築，可能使其成為「合法目標」。

不過，加薩衛生部秘書長阿巴斯（Mahmud Abbas）表示，加薩醫院「只被用來治療病患」，而非「隱藏任何人」。哈瑪斯也反駁以色列說法，呼籲「聯合國、阿拉伯與伊斯蘭國家立刻干預，停止瘋狂轟炸及醫療體系的摧毀。」

加薩當局指出，戰爭爆發4周以來，當地死亡人數超過9200人，另有2.3萬多人受傷。以色列的報復轟炸與全面封鎖，導致物資與燃料日益縮減，醫療機構難以營運。西法醫院的員工筋疲力竭，病房一片黑暗，製氧等基本功能被切斷，醫師阿爾里什（Dr. Yousef Abu Al-Rish）表示，現在只有一間手術室、急診科與加護病房仍在運作。

無國界醫生兒科重症照護專家哈吉哈桑醫師（Dr. Tanya Haj-Hassan）表示，西法醫院的兒童臉部與身體都有大面積灼傷，失去四肢或承受其他「災難性傷勢」，醫師們不得不對病人進行有限的疼痛控制，因為麻醉藥物用完了，「我們沒有足夠的抗生素來治療傷口感染，我們沒有足夠的傷口敷料。」