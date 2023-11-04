真主黨領袖警告：以巴衝突恐擴大成「地區戰爭」

記者張方瑀／綜合報導

黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒3日警告美國，防止地區衝突取決於以色列對加薩的襲擊，黎巴嫩南部邊境的衝突，很有可能變成全面性戰爭，「無論誰想要阻止一場地區戰爭，都必須迅速停止對加薩的侵略。」

▲黎巴嫩真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。（圖／路透）



根據《路透社》報導，納斯拉勒（Hassan Nasrallah）在以色列與哈瑪斯爆發衝突後，首次對此發表演說，他暗示由伊朗支持的真主黨已經準備好對抗美軍，「你們，美國人，可以阻止對加薩的侵略，因為這是你們造成的，無論誰想要阻止一場地區戰爭，我就是對那些美國人說，都必須迅速停止對加薩的侵略。」

自10月8日以來，真主黨持續在黎巴嫩與以色列邊境與以軍交火，已造成超過55名真主黨武裝人員死亡。納斯拉勒表示，真主黨目前在邊境的襲擊不會停止，「這條戰線是否升級，取決於加薩的局勢和以色列對黎巴嫩的行動。」

除了黎巴嫩以外，這段時間伊朗支持的什葉派組織也向在伊拉克和敘利亞的美軍基地開火，葉門胡塞武裝組織對以色列發動無人機。納斯拉勒說，「你們美國人非常清楚，如果這個地區爆發戰爭，你們的艦隊將毫無用處，要付出代價的將是你的利益、士兵和艦隊。」

自戰爭爆發以來，五角大廈已向地中海部署了兩艘航空母艦，而納斯拉勒也表示，真主黨不怕任何軍艦，因為真主黨的武器庫包含了反艦導彈，「我們已經做好了充分準備。」