尼泊爾6.4強震至少69死　道路中斷「救援尚未抵達」死傷恐再上升

▲尼泊爾首都加德滿都。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

尼泊爾當地時間3日晚間11時47分左右發生規模6.4強震，造成至少69人死亡、數十人受傷。據了解，西部山區村落的房屋在地震中倒塌，救援行動困難，目前救援隊尚未抵達災區，死亡人數恐再上升。

根據《路透社》報導，尼泊爾國家地震中心（National Seismological Centre）指出，這次地震規模為6.4級，而德國地球科學研究中心（GFZ）最初測得6.2級，後來下修至5.7級，美國地質調查局（USGS）則指規模為5.6。

這次地震深度僅10公里，震央位於尼泊爾西部，就連600公里外的印度新德里都能感受到搖晃。當地官員表示，目前無法和西部賈賈科特（Jajarkot）地區取得聯繫，當地村落約19萬人口分散住在偏遠的山上。

從當地媒體曝光的畫面可以看到，許多房屋的外牆都被震垮，許多家具都散落在路面上。由於目前無法與所有災區保持聯繫，當地官員預估死傷還會上升。

當地官員夏瑪（Harish Chandra Sharma）表示，他所在的地區至少有34人罹難，鄰近的西魯孔縣（Rukum West）則至少有35人死亡。警方官員巴塔萊（Namaraj Bhattarai）指出，救援和搜索隊伍必須清除地震後遭土石掩埋的道路，才能抵達災區，目前救援還未抵達震央附近地區。