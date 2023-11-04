21歲Cosplay網美「當眾脫小丁」寵粉　發文嬌喊：路過駕駛都欺負我

▲巴西21歲網美「姬妮醬」當眾脫小丁。（圖／翻攝自IG／kinechan2.0）



記者張方瑀／綜合報導

巴西21歲網美「姬妮醬」（Kine-chan）時常在社群po出火辣Cosplay造型，而她日前為了滿足粉絲要求，居然在聖保羅街頭直接「脫掉丁字褲」拍片，但此舉也被不少網友狂罵。事實上，這已並非姬妮醬做出爭議舉動，她先前曾因僅穿著比基尼而被拒絕登機，後續討拍不成，還被批評只是想炒話題。

根據《每日星報》報導，姬妮醬上月24日在Instram貼出一段她在巴西聖保羅街頭，當場脫掉丁字褲的影片。當時她穿著淺藍色百褶裙、黑色挖洞背心，站在聖保羅熱鬧街頭，兩邊全是來來往往的車輛，接著就彎腰將黑色丁字褲脫掉，還拿在手上揮舞。

姬妮醬事後表示，為了滿足粉絲，她第一次在公開場合做這樣的挑戰，「雖然很有趣，但那些騎機車和開車經過的人都欺負我。」而她的舉動也引發正反抨擊，有的網友認為她太不自愛，「一點也不重視自己。」

▲姬妮醬過去就曾因穿比基尼被拒絕登機引發爭議。（圖／翻攝自IG／kinechan2.0）



事實上，這並非姬妮醬第一次引發爭議，她今年8月打扮成動畫《電馭叛客：邊緣行者》（Cyberpunk: Edgerunners）的角色「蕾貝卡」準備搭飛機前往Cosplay活動現場時，就因穿著太過暴露被地勤拒絕登機，她事後在IG上抱怨，卻被網友批評只是想炒話題。