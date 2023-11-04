北海道3男登山遭熊襲擊！　附近發現「破碎男屍」還有一頭死熊

▲日本近來頻傳野熊攻擊事件。（示意圖／CFP）
記者張方瑀／綜合報導
日本近來頻傳野熊攻擊事件，警方在北海道南部福島町的山區發現一具破碎的男性遺體，懷疑是遭熊攻擊致死。另外有3名消防隊員在同地登山時也遭遇襲擊，3人持刀和熊鈴反抗威嚇，雖然成功刺中熊的眼睛和喉嚨，但其中2人仍因此受傷，後來警方也在附近發現一具長約1.5公尺的熊屍，目前無法確認是否為襲擊3名男子的熊。
消防隊員3人がヒグマに襲われナイフで撃退した山中でクマの死がい発見…さらに近くで行方不明だった20代男性とみられる遺体発見 損傷激しくクマに襲われたか#クマ #ヒグマ #消防隊員 #ナイフ #福島町 北海道 #男性遺体 #北海道 #北海道ニュースUHBhttps://t.co/omhi6t99ej— 北海道ニュースUHB (@uhbnews_uhb) November 2, 2023
綜合日媒報導，北海道警方2日在福島町海拔600公尺的大千軒岳山上，發現一具嚴重破損的男性遺體，從附近遺落的背包找到男子的證件，確認是一名來自函館市的20多歲男子，他10月29日獨自出門登山後失蹤，警方與當地獵人合作出動18人搜索，不排除他是遭遇野熊攻擊慘死。
另外，有3名消防隊員10月31日上午一起前往大千軒岳登山時，同樣遭遇野熊攻擊，當時3人身上都有驅趕野熊用的熊鈴，但野熊仍突然朝他們逼近，3人不斷大聲呼喊、搖晃鈴鐺，其中2人脖子、大腿和腹部被熊襲擊受傷，但他們也持刀刺中熊的眼睛和喉嚨，成功逼退野熊，3人僅受輕傷，立即自行下山就醫。
警方表示，他們2日在大千軒岳發現了一具長約1.5公尺的熊屍，目前無法確認是否為襲擊3名男子的熊。
事實上，這已經是北海道今年發生的第6起野熊攻擊人類事件，福島町表示，原本步道上就有掛「注意野熊」的告示牌，如今會在登山口做更多提醒，並與相關機構協商應對。
【死闘】消防士さん、ナイフでヒグマを撃退https://t.co/Qy3zpRjuIr— 滝沢ガレソ (@takigare3) November 2, 2023
・消防士3人で登山中ヒグマの襲撃を受ける
・仲間を助けようと40代隊員がナイフで応戦
→目と喉を狙い、ヒグマはナイフが刺さったまま逃亡
・ヒグマは死骸で発見
・死骸の側に、10月末から行方不明になっていた男性と見られる遺体 pic.twitter.com/yfjaNigRfx
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