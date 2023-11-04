北海道3男登山遭熊襲擊！　附近發現「破碎男屍」還有一頭死熊

▲日本近來頻傳野熊攻擊事件。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本近來頻傳野熊攻擊事件，警方在北海道南部福島町的山區發現一具破碎的男性遺體，懷疑是遭熊攻擊致死。另外有3名消防隊員在同地登山時也遭遇襲擊，3人持刀和熊鈴反抗威嚇，雖然成功刺中熊的眼睛和喉嚨，但其中2人仍因此受傷，後來警方也在附近發現一具長約1.5公尺的熊屍，目前無法確認是否為襲擊3名男子的熊。

綜合日媒報導，北海道警方2日在福島町海拔600公尺的大千軒岳山上，發現一具嚴重破損的男性遺體，從附近遺落的背包找到男子的證件，確認是一名來自函館市的20多歲男子，他10月29日獨自出門登山後失蹤，警方與當地獵人合作出動18人搜索，不排除他是遭遇野熊攻擊慘死。

另外，有3名消防隊員10月31日上午一起前往大千軒岳登山時，同樣遭遇野熊攻擊，當時3人身上都有驅趕野熊用的熊鈴，但野熊仍突然朝他們逼近，3人不斷大聲呼喊、搖晃鈴鐺，其中2人脖子、大腿和腹部被熊襲擊受傷，但他們也持刀刺中熊的眼睛和喉嚨，成功逼退野熊，3人僅受輕傷，立即自行下山就醫。

警方表示，他們2日在大千軒岳發現了一具長約1.5公尺的熊屍，目前無法確認是否為襲擊3名男子的熊。

事實上，這已經是北海道今年發生的第6起野熊攻擊人類事件，福島町表示，原本步道上就有掛「注意野熊」的告示牌，如今會在登山口做更多提醒，並與相關機構協商應對。