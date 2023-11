騎士減速閃來車「天降巨石」被砸死！　後座老婆抬頭一看自己逃了

▲夫妻騎車出門結果丈夫被掉落的石塊砸死。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

印度哈里亞納邦(Haryana)一對夫妻日前一起騎車行經一處巷道時,一旁老舊建築的陽台突然倒塌,整堆石塊直接掉落,坐在後座的太太發現奇怪聲響,抬頭一看後逃走,結果正在騎車的丈夫渾然不知,當場被砸死。

根據《印度時報》報導,這起事故發生在哈里亞納邦帕尼帕特市(Panipat),當時夫妻倆騎車經過一處巷弄,為了閃避對向來車,丈夫將車速慢下來,沒想到就在此刻,一旁屋齡已有80年的老舊建築陽台突然崩塌。

從曝光的監視器畫面可以看到,坐在後座的妻子立刻察覺到有奇怪聲響,抬頭一看後立刻跳車逃跑,正在騎車的丈夫卻渾然不知,直接被石塊砸死。

大量碎石重壓在丈夫身上,妻子和路人見狀後立刻衝上前試圖將他挖出來,但他的安全帽被砸碎,當場身亡。另外一旁也有一名路過的男子被碎石砸傷,造成腿部骨折。

※畫面恐造成不適,請斟酌觀看。

Horrible video shows portion of house collapses on couple in Haryana's Panipat. Husband died on the spot, while the wife and another person on the road suffered serious injuries.



pic.twitter.com/4q07hU4AGD