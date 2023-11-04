騎士減速閃來車「天降巨石」被砸死！　後座老婆抬頭一看自己逃了

▲夫妻騎車出門結果丈夫被掉落的石塊砸死。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度哈里亞納邦（Haryana）一對夫妻日前一起騎車行經一處巷道時，一旁老舊建築的陽台突然倒塌，整堆石塊直接掉落，坐在後座的太太發現奇怪聲響，抬頭一看後逃走，結果正在騎車的丈夫渾然不知，當場被砸死。

根據《印度時報》報導，這起事故發生在哈里亞納邦帕尼帕特市（Panipat），當時夫妻倆騎車經過一處巷弄，為了閃避對向來車，丈夫將車速慢下來，沒想到就在此刻，一旁屋齡已有80年的老舊建築陽台突然崩塌。

從曝光的監視器畫面可以看到，坐在後座的妻子立刻察覺到有奇怪聲響，抬頭一看後立刻跳車逃跑，正在騎車的丈夫卻渾然不知，直接被石塊砸死。

大量碎石重壓在丈夫身上，妻子和路人見狀後立刻衝上前試圖將他挖出來，但他的安全帽被砸碎，當場身亡。另外一旁也有一名路過的男子被碎石砸傷，造成腿部骨折。

※畫面恐造成不適，請斟酌觀看。