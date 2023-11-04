騎士減速閃來車「天降巨石」被砸死！　後座老婆抬頭一看自己逃了

▲夫妻騎車出門結果丈夫被掉落的石塊砸死。（圖／翻攝自X）
記者張方瑀／綜合報導
印度哈里亞納邦（Haryana）一對夫妻日前一起騎車行經一處巷道時，一旁老舊建築的陽台突然倒塌，整堆石塊直接掉落，坐在後座的太太發現奇怪聲響，抬頭一看後逃走，結果正在騎車的丈夫渾然不知，當場被砸死。
根據《印度時報》報導，這起事故發生在哈里亞納邦帕尼帕特市（Panipat），當時夫妻倆騎車經過一處巷弄，為了閃避對向來車，丈夫將車速慢下來，沒想到就在此刻，一旁屋齡已有80年的老舊建築陽台突然崩塌。
從曝光的監視器畫面可以看到，坐在後座的妻子立刻察覺到有奇怪聲響，抬頭一看後立刻跳車逃跑，正在騎車的丈夫卻渾然不知，直接被石塊砸死。
大量碎石重壓在丈夫身上，妻子和路人見狀後立刻衝上前試圖將他挖出來，但他的安全帽被砸碎，當場身亡。另外一旁也有一名路過的男子被碎石砸傷，造成腿部骨折。
※畫面恐造成不適，請斟酌觀看。
Horrible video shows portion of house collapses on couple in Haryana's Panipat. Husband died on the spot, while the wife and another person on the road suffered serious injuries.— Update Chaser (@UpdateChaser) November 2, 2023
pic.twitter.com/4q07hU4AGD
讀者迴響