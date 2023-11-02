　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《晶片戰爭》作者米勒：中國封鎖台灣　全球經濟恐損失數兆美元

▲▼張忠謀出席半導體世紀對談盛會，圖左為副總統賴清德，右為克里斯‧米勒（Chris Miller）。（圖／記者高兆麟攝）

▲張忠謀今年3月時出席半導體世紀對談盛會，右為米勒（Chris Miller）。（圖／記者高兆麟攝）

中央社新德里1日綜合外電報導

《晶片戰爭》（Chip War）作者、美國學者米勒（Chris Miller）在印度參加論壇時指出，若中國決定封鎖台灣，全球經濟兩個季度內恐損失數以兆計美元。

米勒參加「印度斯坦時報領袖峰會」（Hindustan Times Leadership Summit）時，告訴印度斯坦時報總編蘇庫瑪（R Sukumar），中國與台灣衝突可能導致全球損失數以兆計美元，因為台灣是世界重要半導體產業的主要參與者。

此外，米勒還表示：「我認為，當前挑戰是，很難信心十足地預測政治走向，以及中國對台政策最終會走向何方。」

他提及：「由於這種不確定性，因此企業和國家正試圖重新評估其供應鏈對中國和台灣的依賴程度，而且企業發現很難完全確保，自己能免於中國與台灣風險影響，但他們必須這樣做，因為成本高昂。」

米勒指出，如果中國決定封鎖台灣，世界經濟在兩個季度內將損失數以兆計美元。

他還說：「如果中國封鎖台灣，或以其他方式擾亂半導體出貨，最適當的損失估計是，僅在前幾個季度，全球經濟就會蒙受數以兆計美元損失，因此這對政府來說，或對企業而言，都是一個無法忽視的挑戰，即使這是一個非常難以解決的問題。」

ET快訊
水鹿深夜闖國道　遭女駕駛撞上慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／聯準會宣布：利率維持不變　符合市場預期

《晶片戰爭》作者米勒：中國封鎖台灣　全球經濟恐損失數兆美元

拉法邊界重開！外國人及傷患離開加薩　難民營又遭以軍空襲

威脅性侵猶太女學生、斬首猶太嬰　美國康乃爾大學21歲嫌落網

猴子搶走遊客手機「逼拿食物當贖金」！離奇畫面2000萬人看傻

12歲女孩罹怪病長出「浩克腳趾」　她被截肢卻笑：終於能穿鞋了

警察長太帥　臨檢派對「慘被當牛郎」結局爆尷尬

被翻譯軟體害到！俄遊客點石榴汁變「手榴彈」瞬間被5特警包圍

以色列稱迄今打擊逾1萬個目標　傳消滅哈瑪斯「進度約10%」

後悔當爸…丈夫狂抱怨「為何要生孩子」：害我沒時間　人妻超心寒

朴恩斌《無人島的DIVA》獨活15年　飆三段高音網驚豔：超級全能

臨時被揪慶生！14歲男溺斃　少年父親悲憤質問同行友人

張書偉認娶謝京穎！「她很包容我」　拿戶口名簿求婚：妳願意填滿它嗎？

臨時被揪去慶生！台中14歲少年溺斃　父悲憤質問同行友人

郭台銘偕賴佩霞送交連署書　黃士修：份數遠超過門檻

Selina42歲生日「S.H.E合體小腰果」　溫馨合照曝光..全家福也來了～

海蒂克隆Heidi Klum扮孔雀超瘋　合作太陽馬戲團「現場開屏」XD

漫威粉集結！最強英雄《驚奇隊長2》回歸　11/8一起「重返感動」

家長氣炸！不知孩子未到校接獲溺斃噩耗　校方：有留言告知

金鐘導演陳慧翎癌症過世...享年48歲　 《下一站，幸福》《媽，別鬧了！》好經典

快訊／聯準會宣布：利率維持不變　符合市場預期

《晶片戰爭》作者米勒：中國封鎖台灣　全球經濟恐損失數兆美元

拉法邊界重開！外國人及傷患離開加薩　難民營又遭以軍空襲

威脅性侵猶太女學生、斬首猶太嬰　美國康乃爾大學21歲嫌落網

猴子搶走遊客手機「逼拿食物當贖金」！離奇畫面2000萬人看傻

12歲女孩罹怪病長出「浩克腳趾」　她被截肢卻笑：終於能穿鞋了

警察長太帥　臨檢派對「慘被當牛郎」結局爆尷尬

被翻譯軟體害到！俄遊客點石榴汁變「手榴彈」瞬間被5特警包圍

以色列稱迄今打擊逾1萬個目標　傳消滅哈瑪斯「進度約10%」

後悔當爸…丈夫狂抱怨「為何要生孩子」：害我沒時間　人妻超心寒

快訊／聯準會宣布：利率維持不變　符合市場預期

《晶片戰爭》作者米勒：中國封鎖台灣　全球經濟恐損失數兆美元

女駕駛國道按喇叭「遭尾隨整路」！衝派出所求救　他還想逼停

中國青島啤酒證實「工人撒一泡尿加料」發聲明道歉

連詐11次！新店婦看新聞才「驚覺受騙」　慘噴150萬欲哭無淚

日圓重摔「跌穿151」對台匯率0.2146　官員放話：隨時要干預

女染賭癮7年內挪用公款982次！偷公司2316萬　一半拿去美容

不只蘿蔔刀！大陸中小學又流行「鼻吸能量棒」

拉法邊界重開！外國人及傷患離開加薩　難民營又遭以軍空襲

只要有精神病爛案都能脫罪？最高法院法官：最重要的考量是如何公正評價被告

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

國際熱門新聞

後悔當爸！丈夫怨為何生小孩　人妻心寒

威脅殺猶太生　康乃爾大學生落網

末日景象！加薩難民營遇襲到處都是屍塊

牽手過馬路兒被撞死　男醒來不記得8歲兒

猴子搶走遊客手機　逼拿食物當贖金

拉法邊界開！外國人及傷患離開加薩

德正妹遭扒光遊街！　家屬證實接獲死訊

埃及3500年前古墓　罕見《亡靈書》出土

12歲女孩罹怪病長出「浩克腳趾」

警察太帥　臨檢「慘被當牛郎」尬爆

南韓：金正恩要求援助巴勒斯坦　供俄砲彈

埃及坦克集結　總理：犧牲數百萬人衛國

快訊／聯準會宣布：利率維持不變

35歲上班族愛熟女　繼母親姊是不倫對象

更多熱門

相關新聞

2023上半年暢銷書排行　榜首一上市就熱賣上萬本

2023上半年暢銷書排行　榜首一上市就熱賣上萬本

今年已經過了一大半，上半年讀者最愛哪些書籍，網路書店、電子書平台分別公布2023上半年暢銷書榜TOP10，入榜書籍包括商業理財、心理勵志、人文社科，是受到讀者喜愛的常見類別外，當中也觀察到大眾對於世界動向的關注度，尤其面對地緣政治情勢、半導體話題、生成式AI應用大爆發，讓相關用書大賣，最夯的《晶片戰爭》3月才上市，隨即成為熱門書籍，榮登閱讀榜首。

葉倫太早掀底牌　恐讓中共有恃無恐

葉倫太早掀底牌　恐讓中共有恃無恐

美中之爭進入拉鋸戰　看誰撐得久

美中之爭進入拉鋸戰　看誰撐得久

全球晶片荒　問題不在供應鏈！

全球晶片荒　問題不在供應鏈！

蘇聯輸掉冷戰　敗在半導體策略？

蘇聯輸掉冷戰　敗在半導體策略？

關鍵字：

晶片戰爭Chip WarChris Miller

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

她鼻塞10多年！醫驚見「陳年大鼻屎」塞爆　挖20分鐘臭翻

台中14歲男玩水慶生亡　父掐壽星脖子拉下機車

金鐘導演陳慧翎癌症過世！享年48歲

劉冠廷、孫可芳寶寶性別揭曉！一戳破氣球「全場尖叫」

餐廳員工挨罵「點餐一半離職」！回嗆完就閃人

導演陳慧翎子宮頸癌逝！醫示警「有症狀已晚期」　有2徵兆快去篩檢

下月恐爆「黴漿菌」感染潮！醫揭2特徵辨別

女外拍遭侵犯提告後輕生　惡狼重判12年

陳慧翎9月就陷病痛「在地獄裡」　自曝病床照：我壞了

北市職校生拿掃把打人、集體霸凌稱「執行家法」　校方：大過處分

瑤瑤cos娜美「不科學身材」100％神還原！網震撼看呆

蘿蔔刀爆紅被發函　老師曝觀點家長狂讚

水鹿闖國道遭撞死　女駕駛受傷

汪叼牽繩遞路人　他覺得怪帶回家

陳慧翎不辦告別式！選擇樹葬「回歸大地」

更多

最夯影音

更多
朴恩斌《無人島的DIVA》獨活15年　飆三段高音網驚豔：超級全能

朴恩斌《無人島的DIVA》獨活15年　飆三段高音網驚豔：超級全能
臨時被揪慶生！14歲男溺斃　少年父親悲憤質問同行友人

臨時被揪慶生！14歲男溺斃　少年父親悲憤質問同行友人

張書偉認娶謝京穎！「她很包容我」　拿戶口名簿求婚：妳願意填滿它嗎？

張書偉認娶謝京穎！「她很包容我」　拿戶口名簿求婚：妳願意填滿它嗎？

臨時被揪去慶生！台中14歲少年溺斃　父悲憤質問同行友人

臨時被揪去慶生！台中14歲少年溺斃　父悲憤質問同行友人

郭台銘偕賴佩霞送交連署書　黃士修：份數遠超過門檻

郭台銘偕賴佩霞送交連署書　黃士修：份數遠超過門檻

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面