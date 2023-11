威脅性侵猶太女學生、斬首猶太嬰　美國康乃爾大學21歲嫌落網

▲康乃爾大學。(圖/翻攝自臉書/Cornell University)



中央社

美國執法官員表示,一名康乃爾大學(Cornell University)學生遭控在網路上發布針對該校猶太學生的威脅言論,今天將他逮捕。

美聯社報導,根據美國檢察官辦公室、聯邦調查局(FBI)、紐約州警方和康乃爾大學校警的聯合聲明,來自紐約州匹茲福特(Pittsford)的21歲大三生派屈克戴(Patrick Dai)利用跨州通訊平台發布威脅殺害或傷害他人的訊息,被依聯邦刑事罪名起訴。

官員表示,針對戴姓學生的控罪,最高可處5年徒刑。

周末在兄弟會和姐妹會論壇上發布的威脅訊息,引起這所位於紐約州常春藤盟校的學生警惕。在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯(Hamas)戰爭持續期間,社群媒體上反猶太主義和反穆斯林言論激增,匿名威脅也跟著出現。

根據起訴書,戴生發布的威脅訊息包括呼籲殺害猶太人,以及威脅要去康乃爾大學西104學生食堂開槍。這間食堂主要提供猶太認證食物,就位於康乃爾猶太中心旁邊。

起訴書指出,他發布的貼文威脅要「刺傷」和「割喉」校園內看到的任何猶太男性,性侵猶太女性後將她們扔下懸崖,並斬首猶太嬰兒。當局稱,在同一篇貼文中,戴生還威脅要帶突擊步槍到校園,射殺所有猶太人。

戴生預定11月1日在紐約州雪城(Syracuse)聯邦法院出庭,接受美國治安法官審訊。

康乃爾大學警察局已加強巡邏,並為猶太學生和組織增加安全措施。

21-year-old Patrick Dai, 21, a junior at Cornell University, has been caught sending death threats to Jewish students at his school.



He was caught after an investigation by the Joint Terrorism Task Force and will now face charges in a federal court.



???????????????? pic.twitter.com/U59LDsYy4T