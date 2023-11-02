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威脅性侵猶太女學生、斬首猶太嬰　美國康乃爾大學21歲嫌落網

▲▼ 美國紐約康乃爾大學。（圖／翻攝自臉書／Cornell University）

▲康乃爾大學。（圖／翻攝自臉書／Cornell University）

中央社

美國執法官員表示，一名康乃爾大學（Cornell University）學生遭控在網路上發布針對該校猶太學生的威脅言論，今天將他逮捕。

美聯社報導，根據美國檢察官辦公室、聯邦調查局（FBI）、紐約州警方和康乃爾大學校警的聯合聲明，來自紐約州匹茲福特（Pittsford）的21歲大三生派屈克戴（Patrick Dai）利用跨州通訊平台發布威脅殺害或傷害他人的訊息，被依聯邦刑事罪名起訴。

官員表示，針對戴姓學生的控罪，最高可處5年徒刑。

周末在兄弟會和姐妹會論壇上發布的威脅訊息，引起這所位於紐約州常春藤盟校的學生警惕。在以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）戰爭持續期間，社群媒體上反猶太主義和反穆斯林言論激增，匿名威脅也跟著出現。

根據起訴書，戴生發布的威脅訊息包括呼籲殺害猶太人，以及威脅要去康乃爾大學西104學生食堂開槍。這間食堂主要提供猶太認證食物，就位於康乃爾猶太中心旁邊。

起訴書指出，他發布的貼文威脅要「刺傷」和「割喉」校園內看到的任何猶太男性，性侵猶太女性後將她們扔下懸崖，並斬首猶太嬰兒。當局稱，在同一篇貼文中，戴生還威脅要帶突擊步槍到校園，射殺所有猶太人。

戴生預定11月1日在紐約州雪城（Syracuse）聯邦法院出庭，接受美國治安法官審訊。

康乃爾大學警察局已加強巡邏，並為猶太學生和組織增加安全措施。

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