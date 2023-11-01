猴子搶走遊客手機「逼拿食物當贖金」！離奇畫面2000萬人看傻

▲猴子搶走遊客手機，逼遊客拿食物當贖金。（圖／翻攝Twitter）



記者柯振中／綜合報導

印尼峇里島近日發生一起離奇案件，一名女子為了拿回手機，連續還交付了2顆食物作為「贖金」，給懷中抱著手機的猴子，畫面在網路上掀起熱議，至今超過2,000萬次觀看，令人感到十分驚奇。

從影片當中可以看見，這隻猴子坐在台階上，雙手則抱著一支手機，接著死死盯住女子的包包，似乎是想透過手機來「交換贖金」。

▼猴子搶走遊客手機，逼遊客拿食物當贖金。（圖／翻攝Twitter）



女子拿出了第一顆果子，猴子接過後直接叼在嘴上，但並沒有把手機鬆開，直到拿到了第二顆果子，才直接把手機丟了出來，接著心滿意足離開現場，留下滿臉無奈的女子，以及傻眼的遊客。

Monkey negotiates fruit for her phone back pic.twitter.com/oIEfWq8TfC — Out of Context Living Things (@nocontextliving) October 12, 2023

這段影片在網路上曝光，截至目前已經超過2,000萬人觀看，不少網友也傻眼直言，「聰明的猴子」、「他們已經進化到會做這種事了嗎」、「現在的猴子為了食物，招數真的愈來愈多。」