12歲女孩罹怪病長出「浩克腳趾」　她被截肢卻笑：終於能穿鞋了

▲少女罹患罕見先天疾病，導致右腳前2腳趾異常腫大。（圖／翻攝自推特）



圖文／CTWANT

馬來西亞一名12歲少女罹患俗稱「巨人症」罕見疾病，導致右腳拇指、食指異常腫大如「浩克」，且因症狀會隨著時間不斷惡化，少女與家屬最終在醫師建議下同意截肢。

綜合外媒報導，該名少女因「脂肪瘤性肥大症」（Macrodystrophia Lipomatosa；MDL）惡化到難以行走，被家人送到醫院治療。醫師調閱紀錄發現，少女出生時就被診斷巨人症，但之後未再就醫追蹤，且經核磁共振等多項檢查，確認少女的右腳大拇指、食指蹠骨內側及外側周圍有脂肪組織堆積，並延伸到腳內側足弓。

由於少女右腳腳趾骨骼、肌肉及神經已異常增生，加上症狀會不斷惡化，醫療團隊決定進行「重建手術」，在保留少女足部功能前提下，移除多餘組織。少女手術後恢復情況良好，目前已能穿鞋子行走。

▲少女手術後已經能穿鞋行走。（圖／翻攝自推特）



已知最嚴重的腳趾脂肪瘤性肥大症患者，為來自2021年的印度、當時僅8月大女嬰，女嬰10根腳趾都出現症狀，成為已知首例10根腳趾都發病患者。另由於該疾病在臨床上極為罕見，醫界仍在摸索前瞻研究與標準化療程。

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