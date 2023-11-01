警察長太帥　臨檢派對「慘被當牛郎」結局爆尷尬

▲一名警察原本是要阻止派對進行，卻因為長太帥被當成牛郎。（圖／翻攝自alisabyquar TikTok）



圖文／CTWANT

天大的誤會！國外有一名警察，出現在喧囂的派對上，試圖讓聚會結束，沒想到因為長太帥，被誤以為是特別請來的牛郎，引來大批女子圍觀，最後只好尷尬離開，影片曝光掀起一陣熱議。

TikTok使用者「alisabyquar」PO出26秒影片，上頭寫道：「當警察出面阻止活動時，但你們都認為他是脫衣牛郎」，畫面中可以看到，現場相當熱鬧、人山人海，警察羞澀地站在靠近門口的地方，一些女子被他的帥氣長相給吸引，統統圍了過來，興奮拿起手機拍攝，甚至還有人高喊：「脫衣牛郎！」

▲民眾包圍警察，還對他扭腰擺臀。（圖／翻攝自alisabyquar TikTok）



警察面對如此熱情的民眾，表情似乎有點為難，只能勉強擠出微笑，繼續和派對上的人交談，結果最後只能默默離開，「因為每個人都在他身旁扭腰擺臀」，完全忘記此行的目的。

網友看完後都笑翻，紛紛留言：「可憐的傢伙」、「職業生涯的亮點」、「他看起來就像要脫衣服」，還有人詢問，該名警察是否在車站工作，「我發誓以前見過他」。對此，原PO回應：「如果是在雪梨工作，那可能就是他」。

延伸閱讀

▸ 過馬路被撞飛「兒死爸重傷」 昏迷父醒來忘了兒子是誰

▸ 桃園動保處捕狗車驚見黑狗勒頸掛車後「一路拖行」 農業局急澄清

▸ 成大證實！「乳癌權威」郭耀隆腦中風猝逝 痛失雙專科「二刀流」良醫