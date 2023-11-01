特教學校恐怖意外！　10歲男童「受困電梯下」當場壓死

▲ 聖露西學校專門招收患有自閉症、感覺障礙及智能障礙的學生。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨一所特教學校發生死亡意外，一名靠輪椅行動的10歲男童不明原因受困電梯下方，被發現時已經慘遭壓死。

綜合《衛報》及《每日郵報》，本案發生於雪梨上北岸郊區瓦倫加（Wahroonga）的聖露西學校（St Lucy's School），新南威爾斯州警方說明，1日下午約2時接獲校方報案，稱有一名兒童嚴重受傷，消防及救護人員趕抵後發現一名10歲男童受困電梯下方，試圖將他拉出，但他不幸當場死亡。

聖露西學校專門招收患有自閉症、感覺障礙及輕度至重度智能障礙的國小至國中生，案發時死者據信坐在輪椅上。警方隨後封鎖現場，並在周邊道路實施交通管制。

約230名學生被要求留在教室內，直到下午約2點半，校長拉斐爾（David Raphael）通知家長發生「緊急醫療狀況」，要求將學童接回。家長抵達時，現場復原工作仍在進行。

校方聲明表示，「聖露西學校悲痛證實，今天下午一名學生不幸死亡。我們正配合警方調查，今天無法發表進一步聲明。學校將關閉至另行通知。在這個艱難時刻，我們請求為員工及家屬保留隱私與哀悼的空間，同時緬懷我們美麗的學生。」