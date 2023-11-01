到處是死人屍塊！加薩難民營遭以色列轟炸　目擊者：世界末日

▲賈巴利亞難民營遭以色列轟炸，造成大量死傷。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩北部人口稠密的賈巴利亞難民營（Jabalia refugee camp）10月31日遭以色列轟炸，造成大量傷亡。倖存者與目擊者形容，當時突然有7、8枚砲彈落下，地面瞬間炸出好幾個大洞，孩子背著受傷的孩子逃命，「到處都是被殺死的人、到處都是屍塊……這感覺就像世界末日」。

CNN報導，以色列軍方稱此次空襲行動擊斃哈瑪斯中央賈巴利亞營指揮官畢雅里（Ibrahim Biari），然而哈瑪斯否認其高層領袖在難民營內，稱這是以色列殺害平民的藉口。加薩內政部表示，這場空襲把20棟建築物炸到全毀，依據現場畫面，受損建築物旁有個巨大坑洞，巴勒斯坦人與救援人員試著在瓦礫堆中尋找倖存者，徒手開挖。

目擊者亞伯拉罕（Mohammad Ibrahim）稱，在空襲來襲當下，他正在排隊買麵包，且當時並沒有任何事先警告，「突然有7到8枚砲彈掉下來，地上炸出7到8個大洞，到處都是死人、到處都是屍塊，感覺就像是世界末日」。

另一名目擊者阿斯瓦德（Mohammad Al Aswad）透露，在聽到攻擊發生的聲音之後，立刻跑到難民營去確認家人的情況，但映入眼簾的景象相當可怕，「孩子們背著其他受傷的孩子奔跑逃命，空氣中全是飛揚塵土，瓦礫堆上懸掛著屍體，許多人已經無法辨識身分，有些人流血、有些人燒傷。」

阿斯瓦德說，現場有婦女放聲大吼，「他們不知道是否該為失去孩子而哭泣，或是跑去找孩子，因為當時有非常多孩子在附近玩耍。」

在距離賈巴利亞最近的印尼醫院，整排屍體就擺在醫院地板上，湧入包括孩童在內的大批傷患，許多人直接在地上接受治療。

醫院負責人Atef al-Kalhout估計，有數十人死於爆炸。醫師朗恩（Mohammad al Rann）則說，眼前景象是任何人都無法想像的畫面，包括數百具燒焦屍體，「許多傷患是因爆炸受傷，還有人頭部受傷、還有人斷肢。」

無國界醫師組織在加薩希法醫院的護士哈瓦吉雷（Mohammed Hawajreh）透露，希法醫院也有接收部分傷者，「被送到院內的孩子身上有非常深的傷口和嚴重燒傷，他們來的時候並沒有家人陪在身邊，許多人尖叫想要找父母。」