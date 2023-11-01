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特斯拉贏得美首起「自動輔助駕駛致死」訴訟　陪審團9：3判勝訴

▲▼特斯拉,Tesla。（圖／路透）

▲特斯拉在美國獲得有關自駕輔助系統的首場勝訴。（圖／路透）

文／中央社

美國電動車商特斯拉（Tesla）10月31日贏得美國首起有關其自動輔助駕駛系統（Autopilot）功能導致死亡的案件。這是特斯拉的重大勝利。

這項判決代表特斯拉今年第2次重大勝利，陪審團拒絕認定其軟體有缺陷。

在特斯拉自動輔助駕駛被控釀成車禍的首例訴訟中，陪審團4月判決特斯拉已明確警告，部分自動駕駛軟體不等於自動駕駛系統，認定事故歸因於駕駛分心。

特斯拉一直在測試和推出其自動駕駛系統，執行長馬斯克（Elon Musk）宣稱該系統對公司的未來至關重要，但已引起監管和法律審查。

民事法庭的結果表明，特斯拉的論點正在獲得支持：道路上出現問題時，最終責任在於駕駛人。

加州法院的審判源於一起民事訴訟，指控自動輔助駕駛導致車主李伊（Micah Lee）的Model 3突然在洛杉磯以東的公路上，以105公里時速偏離車道，撞擊路樹後陷入火海，而這一切都發生於幾秒鐘之內。

法院文件顯示，這起2019年的事故導致李伊身亡、兩名乘客重傷，其中一名當時8歲的男孩被開膛破肚。乘客和李伊的遺族對特斯拉提起訴訟，指控特斯拉售車時就知道自動輔助駕駛功能及其他安全系統有缺陷。

特斯拉為系統安全性辯護稱，在公路行駛時，自動輔助駕駛不能用於急轉彎。

12人組成的陪審團宣布，他們發現車輛不存在製造缺陷，於審議第4天作出的這項判決，投票結果為9比3。

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