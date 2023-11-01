以色列稱迄今打擊逾1萬個目標　傳消滅哈瑪斯「進度約10%」

▲以色列坦克在加薩進行地面行動。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

以色列國防軍1日宣布，地面部隊前一天晚間在加薩北部行動，空軍則持續進行針對性空襲，自10月7日以來已經打擊1.1萬個哈瑪斯目標。有分析稱，以軍在加薩北部已經推進5公里。《今日以色列報》（Israel Hayom）還引述官員說法稱，以色列摧毀哈瑪斯的計畫已完成10%。

根據以色列國防軍說法，以色列10月31日確認了位於加薩北部賈巴利亞（Jabaliya）一棟有哈瑪斯分子藏身的多層樓建築，並下令空軍戰機進行打擊。自10月7日對加薩展開行動以來，以色列軍方宣稱已經襲擊了1.1萬個哈瑪斯的目標。

▲以色列宣稱已打擊超過1萬個哈瑪斯目標。（圖／路透）

另外，以色列宣稱1日凌晨在約旦河西岸城市哲寧（Jenin）以無人機襲擊了多名恐怖分子，並逮捕了包含當地法塔赫運動63歲祕書魯麥拉（Atta Abu Rumaila），據稱他近月以來一直在向通緝犯與恐怖分子提供資金。據巴勒斯坦媒體報導，經過一夜，有4名巴勒斯坦人在約旦河西岸被殺。

美媒《紐約時報》在10月31日報導中，分析衛星影像稱以色列坦克已經抵達加薩北部重要的艾巴爾大道（Al-Bahr Boulevard），地面部隊規模巨大，數百輛裝甲車越過邊界數英里進入加薩城郊的市區。《耶路薩冷郵報》則稱，這些衛星影像顯示以色列軍隊已挺進加薩約5公里。

▲以色列坦克進入加薩邊境進行演習。（圖／路透）

而《今日以色列報》引述一名未透露姓名的以色列高級官員指出，儘管前路仍然漫長，但「也許我們已經走到了推翻哈馬斯目標大約10%的所需距離。要達成目標需要耐心、團結與毅力。」