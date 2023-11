以色列稱迄今打擊逾1萬個目標　傳消滅哈瑪斯「進度約10%」

▲以色列坦克在加薩進行地面行動。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

以色列國防軍1日宣布,地面部隊前一天晚間在加薩北部行動,空軍則持續進行針對性空襲,自10月7日以來已經打擊1.1萬個哈瑪斯目標。有分析稱,以軍在加薩北部已經推進5公里。《今日以色列報》(Israel Hayom)還引述官員說法稱,以色列摧毀哈瑪斯的計畫已完成10%。

根據以色列國防軍說法,以色列10月31日確認了位於加薩北部賈巴利亞(Jabaliya)一棟有哈瑪斯分子藏身的多層樓建築,並下令空軍戰機進行打擊。自10月7日對加薩展開行動以來,以色列軍方宣稱已經襲擊了1.1萬個哈瑪斯的目標。

▲以色列宣稱已打擊超過1萬個哈瑪斯目標。(圖/路透)

另外,以色列宣稱1日凌晨在約旦河西岸城市哲寧(Jenin)以無人機襲擊了多名恐怖分子,並逮捕了包含當地法塔赫運動63歲祕書魯麥拉(Atta Abu Rumaila),據稱他近月以來一直在向通緝犯與恐怖分子提供資金。據巴勒斯坦媒體報導,經過一夜,有4名巴勒斯坦人在約旦河西岸被殺。

美媒《紐約時報》在10月31日報導中,分析衛星影像稱以色列坦克已經抵達加薩北部重要的艾巴爾大道(Al-Bahr Boulevard),地面部隊規模巨大,數百輛裝甲車越過邊界數英里進入加薩城郊的市區。《耶路薩冷郵報》則稱,這些衛星影像顯示以色列軍隊已挺進加薩約5公里。

▲以色列坦克進入加薩邊境進行演習。(圖/路透)

而《今日以色列報》引述一名未透露姓名的以色列高級官員指出,儘管前路仍然漫長,但「也許我們已經走到了推翻哈馬斯目標大約10%的所需距離。要達成目標需要耐心、團結與毅力。」

Extensive piece by @Josh_H et al. @nytimes analysing satellite imagery taken today of Gaza.



"A Detailed Satellite View of Israel’s Invasion" https://t.co/lsYwwMXRJa https://t.co/RXOSCMgUSX pic.twitter.com/E3hlJPQdcW