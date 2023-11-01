後悔當爸…丈夫狂抱怨「為何要生孩子」：害我沒時間　人妻超心寒

▲一名媽媽抱怨，老公似乎很討厭孩子的出生，每天不停抱怨。（示意圖／翻攝自photoAC）

照顧孩子需要愛心和耐心，要做好心理準備。不過國外一名媽媽無奈表示，丈夫很排斥孩子，常常後悔還沒當爸爸的生活，每天不停抱怨，也不花時間照顧，讓她心好累。

原PO在《Reddit》討論區透露，他們的孩子快要2歲了，但丈夫很明顯不喜歡這個新成員，從一開始的不知所措，演變成了怨恨甚至憂鬱，幾乎每天都會回想，如果沒有這個孩子，可以做什麼事，「老實說，我們在一起的這幾年，他根本沒做過那麼多事」，每天都會聽到對方喃喃自語：「我們真的需要這個嗎？」、「為什麼人們要生孩子？」、「真令人沮喪」。

原PO指出，他們和家人住得很遠，只能靠自己，「他全職工作，我兼職」，雖然丈夫在家工作，但有時候過於忙碌，無法在適當的時間吃飯，就會把一切歸咎於孩子，即使孩子每天送去托兒所6小時，仍然會抱怨沒時間去健身房，或出門吃飯、看電影等。

▲原PO試圖和丈夫溝通，但沒有結果。（示意圖／翻攝自photoAC）

原PO透露，丈夫在家裡會幫忙打掃和做飯，但幾乎不照顧孩子，她認為只要花一點時間，自己就可以喘息一下，對方卻無動於衷，「只有當孩子生病，我需要他的幫助，他才會起床」。然而，這樣日復一日的態度，讓她感到失望，不知該如何解決這個問題。

每當原PO試圖和丈夫討論，對方總會回答：「得了吧，妳也不喜歡」，她難以置信，更發現養育孩子相當困難，而且讓人筋疲力盡，但她並不後悔，只是再怎麼解釋，依舊沒有用。

貼文一出，掀起一番討論，網友紛紛建議：「對我有幫助的是交一些當爸媽的人當朋友、與孩子一起進行有趣的活動、和配偶約會」、「他需要治療」、「詢問妳的伴侶他真正想要什麼，你們2個如何實現目標，如果他不想養育孩子，妳要決定住在一起時該怎麼辦」。

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