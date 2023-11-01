日86歲槍手犯案動機曝　曾與郵局鬧車禍糾紛！就診時不滿醫院應對

▲日本86歲嫌犯從馬路上朝醫院內部開槍，打傷2人，隨後騎車到郵局，持槍脅持郵局員工。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本埼玉縣86歲嫌犯鈴木常雄10月31日下午1時在戶田中央綜合醫院開槍，打傷2名男性，隨後騎摩托車逃逸至1.5公里外的郵局，持槍挾持2名女員工，直到晚間10時才被捕。據日媒報導，嫌犯自稱曾與郵務摩托車有過交通事故糾紛，相當不滿郵局人員的處理方式，他也不滿過去在醫院就診時院方的應對方式。

根據NHK等日媒報導，86歲的鈴木常雄從31日下午2時至晚間10時30分被捕前，在埼玉縣蕨市的郵局內與警方對峙約8小時，所幸2名郵局女員工接連獲釋與趁隙逃出，因此沒有再擴大傷亡。據搜查人員表示，鈴木常雄被捕前曾說，去年他和郵局送貨用的摩托車發生交通事故，對於郵局人員的處理方式很不滿意。

▲鈴木常雄自稱與郵局員工有過節。（圖／路透）

據報導，鈴木常雄在脅持人質並與警方交涉的過程中，曾經要求與郵局的局長以及當時處理交通事故的警察見面。另外，警方查出嫌犯在槍擊發生的戶田中央綜合醫院有過就診紀錄，並且宣稱犯案動機是「先前去醫院的時候對於應對方式感到不滿」。警方初步認為，他是出於單方面怨恨而實施犯罪，詳情目前仍在調查中。

搜查人員還透露，有情報稱鈴木常雄過去曾是暴力集團的成員，被捕後在他身上搜出多枚子彈、類似菜刀的2把刀具，以及打火機與2瓶不明液體。在槍擊發生前，鈴木常雄距離醫院約1公里外的公寓突然起火，對此，他也坦承犯下自宅縱火案。