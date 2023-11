父子牽手過馬路遇車禍「兒子噴飛死亡」　男醒來完全不記得8歲兒

▲父子牽手過馬路時,遇上致命車禍。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國49歲男子穆罕默德(Mohamed Mao)帶著2名兒子過馬路時遭遇致命車禍,原本牽著他的8歲兒子穆斯塔法(Mustafa Ahmed)被車撞飛幾公尺遠,當場死亡,重傷陷入昏迷的他與另一名11歲兒子送醫後獲救,然而當他從昏迷中醒來卻幾乎喪失所有記憶,完全不記得與他在同一場車禍中喪生的8歲兒。

英國《鏡報》報導,49歲男子穆罕默德今年2月19日從肯特郡伍利奇(Woolwich)家中,牽著2名兒子過馬路時,3人突然遭一名摩托車騎士撞倒,導致8歲兒子被噴飛幾公尺死亡,他則是頭部受到重傷、臀部骨折,11歲兒子頸部受傷、肝臟破裂,2人一起被送到醫院。

Dad woke from coma and didn't remember he had a son, 8, who died in same crash https://t.co/nixOobMsn5 pic.twitter.com/8IlSk2W1tg