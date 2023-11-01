父子牽手過馬路遇車禍「兒子噴飛死亡」　男醒來完全不記得8歲兒

▲父子牽手過馬路時，遇上致命車禍。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國49歲男子穆罕默德(Mohamed Mao)帶著2名兒子過馬路時遭遇致命車禍，原本牽著他的8歲兒子穆斯塔法(Mustafa Ahmed)被車撞飛幾公尺遠，當場死亡，重傷陷入昏迷的他與另一名11歲兒子送醫後獲救，然而當他從昏迷中醒來卻幾乎喪失所有記憶，完全不記得與他在同一場車禍中喪生的8歲兒。

英國《鏡報》報導，49歲男子穆罕默德今年2月19日從肯特郡伍利奇(Woolwich)家中，牽著2名兒子過馬路時，3人突然遭一名摩托車騎士撞倒，導致8歲兒子被噴飛幾公尺死亡，他則是頭部受到重傷、臀部骨折，11歲兒子頸部受傷、肝臟破裂，2人一起被送到醫院。

Dad woke from coma and didn't remember he had a son, 8, who died in same crash https://t.co/nixOobMsn5 pic.twitter.com/8IlSk2W1tg — The Mirror (@DailyMirror) October 31, 2023

處於昏迷狀態長達好幾周，接受多次手術的穆罕默德終於醒來，然而他卻喪失許多重要記憶。他近來受訪表示，「當我醒來時，我什麼都不記得，我不認得我的妻子，不認得任何人」，也不知道自己為何會在醫院。

案發2個月後，醫生認為穆罕默德情況比較穩定，才終於告訴他8歲兒穆斯塔法已經去世的消息，他表示，自己當下感覺非常內疚，因為是他帶著孩子出門，才會害孩子喪命，即使到現在，他還是無法完全記得與兒子間的回憶，幸好另一名兒子復原情況良好。

經歷過嚴重車禍的穆罕默德，現在與妻子一起投身促使當地議會，對兒子喪命路段進行道路改造的活動，包含將路段改為限速20英里，與安裝道路監視器。議會發言人表示，他們對於男童喪命的不幸事件也深感悲痛，他們一直在與警方合作進行調查，以讓肇事駕駛人定罪，對於市民團體提出需要道路改造的投訴，也與警方分享相關意見、進行了解中。