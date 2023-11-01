北韓在背後搗蛋！南韓：金正恩要求援助巴勒斯坦　提供俄百萬發砲彈

▲傳金正恩向北韓官員下達指令，要求研擬出援助巴勒斯坦的方案。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓情報機構「國家情報院」（以下稱國情院）今日（1）指出，北韓（朝鮮）過去2個月以來透過10次以上的海外出口，向俄羅斯提供100萬發的砲彈，能讓俄軍在侵略烏克蘭戰爭上使用2個月；同時，北韓最高領導人金正恩還下達指令，要求制訂出能夠援助巴勒斯坦人的具體方案。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓國情院1日在總部接受國政監查會議，來自執政黨國民力量的國會議員兼幹事劉相凡在簡報會議上指出，北韓為了全力援助在俄烏戰爭的俄軍，早從今年8月初便靈活運用船舶、運輸機等方式，向俄國出口砲彈等各種武器10幾次。

其中，北韓的船舶在裝運含有彈藥的貨櫃後從北韓羅津港出發，一路駛向俄羅斯濱海邊疆區度奈的東方港（Vostochny Port），而這些貨櫃經由俄國境內鐵路運輸，送往俄羅斯西南部季霍列茨克（Tikhoretsk）的火藥庫，距離俄烏邊境只有290公里。

南韓國情院推測，北韓已經向俄國輸出約100萬發以上的彈藥，足夠俄軍在俄烏戰場上使用2個月；同時，北韓還向俄國派遣精通使用放射砲（多管火箭砲）的專家，協助俄軍使用北韓武器。

劉相凡指出，南韓國情院還發現北韓似乎計畫多方面運用以色列、巴勒斯坦哈瑪斯交戰的局勢，金正恩甚至向官員下達指令，研擬出援助巴勒斯坦的方案，而從過去以來，北韓便多次向第三世界國家販售武器，包括向哈瑪斯與真主黨出口反戰車火箭砲。