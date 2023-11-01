快訊／開戰後首次！加薩「外國護照持有者」獲准離開　進入埃及

▲埃及拉法過境點開放，加薩持外國護照者獲准離開。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

最新消息指出，埃及拉法過境點於當地1日開放，數十名被困在加薩的外國護照持有者獲准離開加薩，進入埃及。這是自以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯開戰以來，外國護照持有者首次被允許離開被全面圍困的加薩地區。

綜合衛報、半島電視台、以色列時報等報導，儘管拉法過境點先前就曾放行人道援助物資車隊通過，但直到現在，民眾才被獲准撤離。目前尚不清楚有多少人順利經拉法過境點離開加薩。

埃及安全部門消息人士告訴路透社，周三將有多達500名外國護照持有者經拉法過境點離開加薩，當天上午約有200人在巴勒斯坦一側等候。不過另一名瞭解撤離情況的人表示，儘管有一份500人撤離名單，但預料並非所有人都能在周三順利離開。

خروج الدفعة الأولى من الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري pic.twitter.com/xuEIZFSTC4 — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 1, 2023

消息人士1日稍早向路透表示，在美國的協調下，卡達在埃及、以色列、哈瑪斯之間斡旋達成協議，將允許加薩地區進行有限度的撤離，包括讓國外護照持有者與部分重傷者從拉法過境點離開。

埃及邊境官員先前透露，拉法過境點在開放之後，允許81名重傷巴勒斯坦患者從加薩到埃及醫療機構接受治療，已有約80輛救護車抵達邊境地區待命。

加薩最大的希法醫院院長賽米亞（Mohammed Abu Selmia）透露，這81名重傷患者大多需要接受手術，他們從加薩各個醫院出院之後，將前往埃及希克祖威鎮（Sheikh Zuweid）野戰醫院接受治療。

▼ 救護車在埃及拉法過境點待命。（圖／路透）