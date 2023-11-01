中國增派警力至索羅門　澳洲：我們才是維安首選

▲中國大陸與索羅門群島建交之後，雙方積極展開合作。（圖／路透社）



文／中央社雪梨1日綜合外電報導

太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）宣布，中國正派送更多警力替太平洋運動會（Pacific Games）維安提供一臂之力。消息一曝光，引發澳洲當局關切。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，索羅門群島皇家警察部隊（RSIPF）10月30日在首都荷尼阿拉（Honiara）舉行的儀式中，自中國公安部接受另一批警察裝備，包括金屬探測器、兩架無人機以及警察制服。

然而，蘇嘉瓦瑞同時宣布，中國在索國的一小支警務聯絡小組將擴大，協助太平洋運動會提供維安工作。太平洋運動會本月19日登場，12月2日落幕。

蘇嘉瓦瑞辦公室說：「總理蘇嘉瓦瑞聲明，作為2023年太平洋運動會準備工作的一環。中華人民共和國公安部增加了警務聯絡小組的人員數量，並替索羅門群島皇家警察部隊警察執行完整的維安訓練。」

聲明並未說明將會有（或已有）多少額外警力來到索羅門群島，也沒有說明他們將在太平洋運動會期間發揮什麼作用。

中國擴大索羅門群島的警力，讓澳洲官員等擔心，北京當局試圖取代澳洲，成為該國的首要安全夥伴。

澳洲影子內閣外長伯明罕（Simon Birmingham）表示，太平洋運動會維安人力若有短缺，索羅門群島應向澳洲或其他太平洋島國求助，而非中國。

他說：「索羅門群島已經說過，（澳洲總理）艾班尼斯（Anthony Albanese）政府也曾重申，澳洲是索羅門群島維安夥伴的首選。」

「若是如此，運動會的維安應該由我們來提供。」

太平洋地區多國的5000名選手將在太平洋運動會大展身手，這場盛會預計也將吸引數千名支持者、訪客和運動迷湧入索羅門群島。