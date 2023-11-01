　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「AI」獲選2023年度關鍵詞彙！使用次數比去年爆增4倍

▲▼AI,人工智慧。（圖／路透）

▲人工智慧（AI）絕對是今年最熱門詞彙。（圖／路透）

文／中央社

英國「柯林斯字典」（Collins Dictionary）在當地時間31日選出2023年度代表詞彙，人工智慧縮寫AI一詞雀屏中選。

法新社報導，柯林斯字典編纂人表示，隨著這個詞的使用頻率大幅增加，AI已然成為2023年的熱門話題，不但在短短一年內，人工智慧一詞成為全球主流話題，使用次數更比去年足足增加4倍之多。

柯林斯總經理畢克勞夫特（Alex Beecroft）說：「我們知道，人工智慧是今年一大焦點，AI技術蓬勃發展，快速融入我們生活之中，就像電子郵件、串流媒體，或任何其他曾經屬於未來主義、如今已成日常科技一般。」

柯林斯表示，文字專家分析了柯林斯語料庫（Collins Corpus），這個資料庫涵蓋超過200億個單字，其中包含來自全球各地網站、報章雜誌和書籍的書面資料。

柯林斯也從廣播、電視和日常對話蒐集口語素材，按月將新資料輸入語料庫，以幫助字典編纂人從新單字首度被使用的那一刻起就發現它們並理解其涵義。

畢克勞夫特說：「透過我們柯林斯語料庫觀察發現，這個詞的使用方式非常有趣，且是2023年熱門話題，這點毫無疑問」。

柯林斯列出的其他流行詞還包括「星二代」（nepo baby），指的是業界權貴與巨星的子女，透過裙帶關係讓自己事業有較好的優勢。

「貪婪膨脹」（greedflation）指的則是企業在生活成本危機期間趁亂漲價，藉此提高獲利率；ULEZ意味「超低碳排範圍」（Ultra-Low Emission Zone），倫敦實施這項措施，針對污染最嚴重的車輛加徵費用，以減少交通碳排。

此外，諸如「反影響」（deinfluencing或de-influencing）等社群媒體詞彙也出現在清單上，意思是「警告追蹤者別買某些商業產品」。

柯林斯表示，英格蘭和澳洲今夏在板球「灰燼盃」系列賽（Ashes Series）的打法引發許多人熱議，讓「巴茲球」（Bazball）一詞風行起來。這個詞與綽號巴茲（Baz）的紐西蘭板球運動員兼教練麥卡倫（Brendon McCullum）有關，他倡導放鬆心態、攻擊性戰術和正能量的哲學。

柯林斯字典去年選出「長久危機」（permacrisis）作為年度代表詞彙，意思是「長時間的不穩定和不安全」，彰顯2022年的悲傷絕望。

2020年由「封鎖」（lockdown）一詞稱霸；2016年則是「英國脫歐」（Brexit）勝出。

ET快訊
00929配息出爐！　年化殖利率破7%
快訊／台中宣布：禁帶蘿蔔刀到校
亞冠賽10名啦啦隊女孩！　陣容公布
銀行理專變內鬼　包租婆慘被騙2500萬
快訊／淡水女子倒臥停車場　明顯死亡
8越南妹來台觀光賣淫　被逮來不及穿衣服
快訊／開戰後首次！加薩「外國護照持有者」獲准離開　進入埃及
快訊／民進黨正式提名黃捷　賴清德讚：年輕有為
獨／高帥網紅暴斃蔣承縉豪宅！　調查結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不爽被踢出車友群組！　男找上管理員「活活刺死」

日86歲槍手犯案動機曝　曾與郵局鬧車禍糾紛！就診時不滿醫院應對

13歲男童疑爭寵持刀弒母　行凶後第一件事竟是拍照給朋友看

父子牽手過馬路遇車禍「兒子噴飛死亡」　男醒來完全不記得8歲兒

快訊／開戰後首次！加薩「外國護照持有者」獲准離開　進入埃及

「美軍突擊隊在以色列」協助尋找人質　官員曝：派數十名特種兵

全球第2例「豬心移植」病患死亡　僅多活6周！醫院證實有排斥反應

北韓在背後搗蛋！南韓：金正恩要求援助巴勒斯坦　提供俄百萬發砲彈

中國增派警力至索羅門　澳洲：我們才是維安首選

「AI」獲選2023年度關鍵詞彙！使用次數比去年爆增4倍

長髮白衣女推古井貞子逛街　母女萬聖節打扮萬人按讚

停車場倒車撞賓士後肇逃 還撞2次！目擊民眾全都錄

夫妻對拜「先抬頭就管錢」　她霸氣壓新郎頭全場笑翻

國道飛來斧頭劈破車頭　車主傻眼：才買4個月！

高雄毒蟲遇警熱情打招呼　自信讓搜包...藏毒秒被逮

小哥哥艾理下跪道歉！親解「百萬粉專消失」　找毒妹拍色片挨轟：我沒違法欸

浪漫電車景色vs.車廂擠滿人！ 女曝觀光客&居民眼中的日本

超狂！黃偉晉Cos《鬼滅之刃》憎珀天　小賴扮《咒術迴戰》真人假髮飛走XD

李東健離婚3年吐心聲：不喜歡回家了　剩自己住「只想逃」..搬入小房子

日埼玉槍手挾持郵局2女員工　警罕見派「特殊部隊SIT」談判

不爽被踢出車友群組！　男找上管理員「活活刺死」

日86歲槍手犯案動機曝　曾與郵局鬧車禍糾紛！就診時不滿醫院應對

13歲男童疑爭寵持刀弒母　行凶後第一件事竟是拍照給朋友看

父子牽手過馬路遇車禍「兒子噴飛死亡」　男醒來完全不記得8歲兒

快訊／開戰後首次！加薩「外國護照持有者」獲准離開　進入埃及

「美軍突擊隊在以色列」協助尋找人質　官員曝：派數十名特種兵

全球第2例「豬心移植」病患死亡　僅多活6周！醫院證實有排斥反應

北韓在背後搗蛋！南韓：金正恩要求援助巴勒斯坦　提供俄百萬發砲彈

中國增派警力至索羅門　澳洲：我們才是維安首選

「AI」獲選2023年度關鍵詞彙！使用次數比去年爆增4倍

馬俊麟開拍第一天就激吻傅小芸！　只穿細肩帶親密滾床

主動選股完勝大盤！　8檔境外全球股票基金報酬達雙位數

「藍白合與不合」　張麗善：能合盡量合、不合另覓好對象

南消規劃建置消防訓練場　南下高科大南區毒化災專業訓練中心請益

不爽被踢出車友群組！　男找上管理員「活活刺死」

華麗又浮誇的聖誕彩妝一年才一次必收！超級限量錯過就不會再有

綜所稅退稅金額飆破591億　創史上新高

綠觀察：藍白合邊際效應遞減　把國家當「殺肉廠」引惡感

不斷更新／蘿蔔刀爆紅！台中嚴禁帶入校可沒收　各縣市回應一次看

動員台商！台企聯推「台胞返鄉團購機票」　經民連批介選籲檢調調查

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

美粉髮妹當街全裸洗澡　看傻畫面曝

埃及坦克集結　總理：犧牲數百萬人衛國

身障夫被逼爬下飛機　機組員全圍觀

超商廁所故障　日女奧客直接在櫃台「脫褲解放」

即／巴黎地鐵喊「真主至大」　女子遭警槍擊

孕婦逛街遭狗狗砸中　重傷送醫

埃及3500年前古墓　罕見《亡靈書》出土

哈瑪斯「從地道滲透」襲擊以軍　摧毀坦克

全球首國斷交以色列！　玻利維亞怒控「危害人類罪」

快訊／泰國政府宣布台灣旅客入境免簽

德正妹遭扒光遊街！　家屬證實接獲死訊

準媽媽懷女嬰爆哭被罵翻　辛酸原因曝光

1天42親人被炸死　男悲痛：我家沒有哈瑪斯

最後一名人質逃出！　日86歲槍手遭警逮捕

更多熱門

相關新聞

工研院生成式AI技術結合管風琴演奏會　打造音樂展演新潮流

工研院生成式AI技術結合管風琴演奏會　打造音樂展演新潮流

工研院顛覆古典音樂會的體驗！工研院宣布與知名福爾摩沙管風琴演奏家余曉怡合作，運用生成式AI技術讓演奏家化身虛擬人像，在11月1日登場的「2023 福爾摩沙國際管風琴藝術節閉幕音樂會」，管風琴演奏家余曉怡的虛擬偶像造型將首度亮相外，在亞洲最大管風琴音樂廳衛武營的舞台上，透過GAI隨樂曲變換生成不同動畫，打造與古典音樂高度融合的影像體驗，帶來視覺與聽覺的雙重享受，跳脫傳統音樂會的模式與框架。

技嘉AI伺服器Q4維持上季成長動能　今年成長高雙位數

技嘉AI伺服器Q4維持上季成長動能　今年成長高雙位數

AI衝擊校園教學　教部協助老師運用AI備課

AI衝擊校園教學　教部協助老師運用AI備課

宏碁資訊雲端加值服務大幅成長　前3季每股賺9.5元

宏碁資訊雲端加值服務大幅成長　前3季每股賺9.5元

美國新AI晶片出口限制出爐　輝達50億美元中國訂單懸而未決

美國新AI晶片出口限制出爐　輝達50億美元中國訂單懸而未決

關鍵字：

AI關鍵詞彙

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

最短命婚！辦完手續僅3分鐘就離

瑤瑤cos娜美「不科學身材」100％神還原！網震撼看呆

蘿蔔刀爆紅被禁止　老師曝觀點家長狂讚

LINE未更新到「這版本」　明天起就不能用了

手搖飲「珍奶買1送1」今天限定喝

啦啦隊女神許斐棋爆熱戀！

早上剛結束播報！韓主播「午睡中離世」

少女北市墜樓躺後巷亡！第一猛鬼大樓再添1命

被爆杜拜賣身！　AV女優突引退

朱海君「不離婚NONO」原因曝光！

醫示警「染黴漿菌」3大症狀！

19歲女偶像黑田楓和爆「2分鐘男女交歡片」！

明起「秋老虎」　變天降6℃時間曝

新北議員父子霸佔國土！　800坪奢華莊園竟是大違建

超準「羽毛心測」一眼看出你是哪類人

更多

最夯影音

更多
長髮白衣女推古井貞子逛街　母女萬聖節打扮萬人按讚

長髮白衣女推古井貞子逛街　母女萬聖節打扮萬人按讚
停車場倒車撞賓士後肇逃 還撞2次！目擊民眾全都錄

停車場倒車撞賓士後肇逃 還撞2次！目擊民眾全都錄

夫妻對拜「先抬頭就管錢」　她霸氣壓新郎頭全場笑翻

夫妻對拜「先抬頭就管錢」　她霸氣壓新郎頭全場笑翻

國道飛來斧頭劈破車頭　車主傻眼：才買4個月！

國道飛來斧頭劈破車頭　車主傻眼：才買4個月！

高雄毒蟲遇警熱情打招呼　自信讓搜包...藏毒秒被逮

高雄毒蟲遇警熱情打招呼　自信讓搜包...藏毒秒被逮

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面