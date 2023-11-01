美國務卿布林肯8、9日出訪南韓　尹錫悅政府上台後首次

▲布林肯將於8、9日前往南韓。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

近來國際情勢紛擾，包括持續一年多的俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，以及今年10月巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列。為此，美國國務卿布林肯奔走各國，在結束以色列出訪行程、G7外長會議後，將會啟程前往南韓，會晤南韓外交部長朴振，是尹錫悅政府上台後首次訪韓。

根據《韓聯社》，南韓外交部今日（1）下午指出，美國國務卿布林肯7至8日在日本東京結束七大工業國（G7）外長會議後，將會順道飛往南韓，於8日晚間抵達、並於9日上午與朴振展開會談，針對美韓同盟、北韓（朝鮮）議題、經濟安全、尖端技術、地區與國際情勢等進行多方面的討論。

回顧布林肯上次訪韓，距今已隔2年半。在文在寅政府時期，布林肯於2021年3月17、18日訪韓，出席美韓外交與國防2+2會談。至於此次睽違2年半的訪韓，將會是尹錫悅政府去年5月上台以後的首次訪韓行程。

此次布林肯選擇訪韓的時間點恰如其分，且剛好在美國總統拜登、中國國家主席習近平兩人會晤之前。報導分析，美中雙方正推動本月11至17日舊金山亞太經濟合作會議（APEC）峰會上，拜登與習近平展開會談的方案，而兩人的會談結果恐怕將左右韓半島（朝鮮半島）、東北亞，甚至是全球的局勢發展。

因此，布林肯可能趁拜登與習近平展開會談之前，先和南韓交換意見、謀求合作空間。

據悉，自從尹錫悅政府上台以後，南韓和美國不僅在韓半島議題上展開合作，甚至將合作領域和規模擴及至地區議題、國際情勢、經濟安全等，尹錫悅政府上台後至今美韓外長會談共召開4次、美日韓外長會談則召開5次。