21世紀最慘烈！　加薩北部四分之一建築被轟炸摧殘

▲加薩在以色列軍隊連日空襲和封鎖下，已淪為大型露天煉獄。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列國防軍宣稱，自從戰爭開打以來，約有1.1萬個隸屬於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與其他恐怖組織據點遭到襲擊，加薩地面行動持續進行中。然而依據衛星影像分析，加薩北部至少四分之一建築物遭到破壞或摧毀；紐約時報形容，這是21世紀最慘烈的轟炸行動之一。

空間分析顯示，以色列發動的轟炸行動具有巨大破壞力。奧勒岡州立大學研究人員Jamon Van Den Hoek與紐約市立大學研究院研究人員Corey Scher指出，自戰爭爆發至10月29日這段期間，整個加薩地區有3萬8200棟至4萬4500棟建築物遭到破壞或摧毀，這比例大約是14%。

評估報告指出，加薩城及其周邊地區出現大面積受損，破壞最嚴重的地區集中在城市北部。自10月25日以來，以軍空中轟炸破壞加薩北部許多房屋、住宅建築與商業大樓，還襲擊有數千人尋求庇護的加薩城聖城醫院附近。

在此同時，以色列持續轟炸加薩南部，除了許多住宅，麵包店、清真寺也都遭到破壞，儘管以色列不斷呼籲加薩民眾要往南撤離。

加薩衛生機構官員表示，以色列對加薩的襲擊已造成8000多人死亡。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）10月30日仍斷然否認停火的可能性，如今以軍向加薩地區深入，從三個方向朝人口稠密的加薩城挺進。

▼加薩北部貝特哈農（Beit Hanoun）2023年10月10日與2023年10月21日衛星影像。（圖／路透）

▼ 加薩北部的卡拉馬（Al－Karama）2023年5月10日及10月21日衛星影像。（圖／路透）