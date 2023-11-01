就愛熟女！35歲上班族迷戀背德感　老師繼母親姊全是不倫對象

▲35歲日本上班族自爆與親姊姊、繼母與高中老師都曾發生性關係。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

目前社會上姊弟戀屢見不鮮，日本一名35歲廣告界菁英上班族圭吾（化名）頗有女人緣，他從年少時期就特別傾心於比自己年長、成熟的女性，然而他卻有著相當錯綜複雜的不倫戀情經歷，他向媒體坦言自己無法自拔喜歡這種背德禁忌感。

根據日本媒體《現代ビジネス》報導，35歲廣告界菁英圭吾從青少年時期看見別人女友就有想搶走的欲望，而且自己也曾在高二時與26歲的英文老師交往過，也發生過親密關係，就連目前追求的對象都與這位老師長得有點相似。

不僅如此，圭吾甚至曾與大自己5歲的親姊姊，趁著家中四下無人偷偷發生關係，更與父親的再婚繼母也曾踰越道德倫理上床，他坦言自己無法抵擋這種背德感。這樣暗黑的不倫背德經歷讓圭吾迷失，內心深處自覺「我覺得我從來沒有被任何人愛過。但也許我也從來沒有真正愛過任何人」。

看似在女人堆裡面左右逢源的他，其實認為自己只是沉迷在性愛中，從未曾體會過愛人或被愛，雖然如今遇到喜歡的對象，也與對方約會過幾次，然而他卻對未來的感情發展惶惶不安，看似外在條件完美無缺，但他卻自我懷疑是否能真的找到幸福。

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